MagentaSport geht mit spannendem Basketball-Angebot in die neue Saison.



MagentaSport geht mit dem besten Basketball-Angebot in die Saison 2020/2021. Der MagentaSport BBL-Pokal mit den 16 bestplatzierten Teams der zurückliegenden Spielzeit startet schon am 17. Oktober. Es ist nach dem erfolgreichen BBL-Finalturnier bereits das zweite attraktive Live-Basketball-Highlight. Der Pokalsieger wird innerhalb von vier Wochen in einem modifizierten und erweiterten Modus ermittelt. Das sind mehr Spiele als in der Vorsaison. Das kompakte Format sieht zunächst vier regionale Qualifikationsturniere im Modus „Jeder gegen Jeden“ vor. Den Zuschlag für die Ausrichtung erhielten die Teams der Telekom Baskets Bonn, von Ratiopharm Ulm, von Rasta Vechta und des Syntainics MBC.

Den Auftakt am 17. Oktober bestreiten die Teams von Ratiopharm Ulm und von Brose Bamberg in Weißenfels. Den Abschluss der Qualifikationsturniere im MagentaSport BBL Pokal bildet die Partie zwischen den Hakro Merlins Crailsheim und dem FC Bayern Basketball am 26. Oktober. Die Sieger der einzelnen Qualifikationsturniere spielen anschließend am 1./2. November in einem Top Four-Turnier in München den Pokalsieger der Spielzeit 2020/21 aus.

EasyCredit Basketball-Bundesliga mit allen Spielen live

Am 6. November 2020 beginnt die Berichterstattung in der EasyCredit Basketball-Bundesliga. MagentaSport überträgt alle Spiele live. In der Auftaktpartie der BBL-Saison 2020/2021 stehen sich die MHP Riesen Ludwigsburg und BG Göttingen gegenüber. Der amtierende Meister Alba Berlin beginnt am 8. November gegen die Fraport Skyliners die neue Spielzeit. Die Hauptrunde endet am 8. Mai 2021, der Playoff-Start ist auf den 11. Mai 2021 angesetzt. Die Saison 2020/21 soll spätestens am 13. Juni 2021 beendet sein.

„Nach der letzten Saison unter besonderen Umständen freuen wir uns, den Fans mit herausragenden Wettbewerben und Ligen erneut das beste Basketball-Angebot präsentieren zu können“, betont Dr. Henning Stiegenroth, Leiter Content & Sponsoring Telekom Deutschland GmbH.

MagentaSport Basketball auf allen Plattformen

Das MagentaSport Basketball-Angebot, das auch die Spiele in der Turkish Airlines Euroleague bis Ende Mai 2022 beinhaltet, wird wie gewohnt über das TV-Angebot Magenta TV sowie auf Magentasport.de im Web oder über die MagentaSport-Apps für Tablet, Smartphone, TV Streaming und Smart TV zu sehen sein.

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