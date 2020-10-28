Neu bei der Telekom: Family Card Kids & Teens



Die Telekom erweitert ihr Angebot an Zweitkarten. Die neue Family Card Kids & Teens ist für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis einschließlich 17 Jahren buchbar. Für 9,70 Euro monatlich stehen pro Monat 3 GB Highspeed-Datenvolumen zur Verfügung. Die Nutzung des 5G Netzes ist dabei inklusive. Die jungen Kunden telefonieren und versenden SMS unbegrenzt in alle deutschen Netze. Eine HotSpot Flatrate ist ebenfalls im Tarif enthalten. Im EU-Ausland sowie der Schweiz sind die inkludierten Tarifleistungen ohne Mehrkosten wie im Inland nutzbar. Bei einer Mindestvertragslaufzeit von einem Monat bietet die Telekom mit der Family Card Kids & Teens maximale Flexibilität. Bestandskunden buchen die Zweitkarte für ihre eigenen oder im Haushalt lebenden Kinder bequem zu ihrem Hauptvertrag hinzu. Mit der Family Card Kids & Teens baut die Telekom ihren Beitrag zur digitalen Teilhabe auch im Privatkundengeschäft weiter aus. Die Zweitkarte ist ideal für Kinder und Jugendliche, für die ein Zugang zur digitalen Welt auch schulisch immer wichtiger wird.

Voraussetzung für die Buchung ist ein bestehender Telekom Mobilfunk-Laufzeitvertrag mit einer monatlichen Grundgebühr von mindestens 29,19 Euro. Pro Kind im Alter von sechs bis einschließlich 17 Jahren kann eine Family Card Kids & Teens gebucht werden. Dabei ist immer ein Altersnachweis zu erbringen. Dafür laden die Kunden bis 14 Tage nach Vertragsabschluss eine Kopie der Geburtsurkunde über www.telekom.de/altersnachweis hoch.

Die Family Card Kids & Teens kann wahlweise auch mit Endgerät gebucht werden. Bei gleichem Leistungsumfang des Tarifs und einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten beträgt der monatliche Grundpreis dann 19,45 Euro. Auch hier gilt: Ein Altersnachweis ist unabdingbar.

Die Family Card Kids & Teens ist ab dem 4. November im Telekom Shop, im Kundenservice, online auf telekom.de sowie im Fachhandel buchbar. Die Preise beinhalten die aktuell geltende Mehrwertsteuer in Höhe von 16 Prozent.

Hinweis für Kunden Mit Fragen wenden Sie sich bitte direkt an den Kundenservice.

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