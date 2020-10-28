SMARTPHONE-Netztest – Telekom hat das beste Netz

Im Netz der Deutschen Telekom sind Mobilfunkkunden bestens aufgehoben. Die Experten von SMARTPHONE Magazin bestätigen: Das Netz ist ausgereift und leistungsstark. Sie haben in den letzten Wochen Deutschlands Mobilfunknetze unter die Lupe genommen.

Mehr als 15.000 Kilometer haben die Tester mit ihrem Messfahrzeug in ganz Deutschland zurückgelegt. Das Besondere: An Bord funken keine teuren Hightech-Geräte, sondern einfache Durchschnittshandys der vergangenen Jahre. Für die Redaktion steht beim Test der Alltagseinsatz von einfachen Smartphones im Vordergrund. Verwendet werden das Samsung Galaxy S7 aus dem Jahr 2016 und das Galaxy S8 von 2017. Die tatsächlich mögliche Leistung der Netze lässt sich mit ihnen nicht erfassen. Und auch der technisch vereinfachte Messaufbau ist für Spitzenwerte eher ungeeignet. Aber selbst, wenn der Test nur einen Teil der potenziellen Leistung abruft, ist ein Vergleich der Netze untereinander möglich.

Telekom-Kunden gehen aus dem Rennen um die beste Netzerfahrung als Spitzenreiter hervor. Im Test erreichen sie 332 von 350 möglichen Punkten. Datentransfer und Browsernutzung haben hierbei besonders gefallen. Die Netzabdeckung ist mit 99,8 % in der gesamten Bundesrepublik sehr gut. Die Erfolgsquote von 99,4 % bei erfolgreich aufgebauten Telefonaten bestätigt das beste Gesamtbild. Beim allgemeinen Videostreaming teilt sich die Telekom den Spitzenplatz mit Vodafone (2. Platz: 325 von 350 Punkte). O2 liegt mit 298 von 350 Punkten insgesamt auf Platz 3.

„Wichtig ist das Kundenerlebnis“ sagt Walter Goldenits, Technikchef der Telekom Deutschland. „Tests, wie der des Smartphone Magazins, geben uns eine weitere Indikation, wie unsere Kunden unsere Dienste in Anspruch nehmen können. Es freut uns daher, dass wir aus diesem Vergleich als Testsieger hervorgehen und erneut das beste Mobilfunknetz Deutschlands bieten.“

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