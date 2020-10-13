Speedport Pro Plus: Der Premium-Router für Wi-Fi 6 WLAN



Schnell, schneller, Wi-Fi 6: Die Deutsche Telekom sorgt für High-End-Internet in den eigenen vier Wänden und hebt das Heimnetzerlebnis auf ein neues Level. Die Telekom macht ihren leistungsfähigsten Router jetzt noch besser. Der neue Speedport Pro Plus bringt mit Wi-Fi 6 den WLAN-Standard der Zukunft nach Hause. Der Premium-Router realisiert mit dem neuen Übertragungsverfahren gepaart mit zwölf WLAN Antennen eine bessere Auslastung der Funkkanäle. Damit erreicht er eine Geschwindigkeit von bis zu 9.700 MBit/s und ermöglich so das beste Heimnetzerlebnis.

Stabiler, schneller, sicherer

In einer Umgebung mit einer hohen Dichte an WLAN-Netzen – wie in Mehrfamilienhäusern – sichert Wi-Fi 6 einen störungsfreien Betrieb. Und zwar auch, wenn viele Geräte parallel im WLAN aktiv sind. Gerade bei Online-Games und datenintensiven VR-Anwendungen profitieren Nutzer von deutlich schnelleren Reaktionszeiten und hoher Stabilität. Auch für die Nutzung von MagentaTV ist der Speedport Pro Plus bestens gerüstet: Er unterstützt gleich mehrere Streams in hochauflösendem 4K/UHD.

So läuft der digitale Familienalltag mit dem Speedport Pro Plus reibungslos. Egal ob Videocall im Homeoffice, das Streamen der Lieblingsserie oder das spannende Online-Gaming: Alle digitalen Anwendungen von Groß und Klein können jetzt problemlos parallel laufen.

Ein „Hybrid“ mit Power

Dank Mesh-WLAN-Technologie sorgt der Router für durchgängiges WLAN-Signal in allen Räumen. Die MeinMagenta App unterstützt Kunden dabei, ihr Heimnetz mit den Geräten aufzubauen und zu optimieren. Noch leistungsfähiger wird der Speedport Pro Plus durch die Vereinigung von Festnetz- und Mobilfunk-Technologie. Über die buchbare Hybrid LTE Option nutzt er das LTE-Netz und kombiniert die Bandbreiten aus Festnetz und Mobilfunk. Dank Hybrid LTE Backup bietet der Speedport Pro Plus verbesserte Ausfallsicherheit. Auch die Vorabnutzung über LTE zum Telefonieren und Surfen vor Bereitstellung des Festnetzanschlusses ist kein Problem. Zugleich bietet der Router hohen Datenschutz und Sicherheit dank neuer WPA3-Verschlüsselung.

Speedport Pro Plus im Endgeräte-Servicepaket – Magenta SmartHome Pro inklusive

Der neue Premium-Router ist ab dem 15. Oktober online zu einem Kaufpreis von 389,92 Euro oder für monatlich 9,70 Euro im Endgeräte-Servicepaket Plus erhältlich. Der große Vorteil beim Endgeräte-Servicepaket Plus: Magenta SmartHome Pro ist ohne Aufpreis inklusive. Dabei dient der Speedport Pro Plus als Zentrale für ein smartes Zuhause und vernetzt Geräte unterschiedlicher Hersteller und verschiedener Funkstandards. Er kann so Lampen, Heizung und Sicherheitskameras über die Funkstandards WLAN, DECT ULE und ZigBee im smarten Zuhause steuern.

Die Erweiterung auf die Funkstandards HomeMatic IP und Schellenberg ist über einen Funkstick möglich. Ein weiterer Pluspunkt: Bei einem Defekt des Routers, stellt die Telekom ihren Kunden im Endgeräte-Servicepaket Plus in der Regel bereits am nächsten Werktag ein Ersatzgerät zur Verfügung.

Und auch Nutzer und Neukunden des Vorgänger-Modells Speedport Pro dürfen sich freuen: Ab dem 15. Oktober 2020 können alle Kunden mit Endgeräte-Servicepaket des Speedport Pro Magenta SmartHome Pro ohne Aufpreis nutzen und auch den schnellen Gerätetausch bei Defekten.

Zusätzlich gilt für alle ab dem 15. Oktober 2020 abgeschlossenen Endgeräte-Servicepaket Verträge für den Speedport Pro ein reduzierter monatlicher Preis von 7,75 Euro.

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