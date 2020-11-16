Battista: mit 1.900 PS im Internet der Dinge

Die Deutsche Telekom bringt den ersten Super-Sportwagen der Luxusklasse von Automobili Pininfarina ins Internet der Dinge, kurz IoT. Das Modell „Battista“ erhält Internetzugang via Mobilfunk in mehr als 50 Ländern. Es ist das leistungsstärkste Auto, das je in Italien gebaut wurde. Der „Battista“ fährt vollelektrisch und will auch in Sachen digitale Erfahrung Maßstäbe setzen. Das Modell ist streng limitiert: Es wird nicht mehr als 150 Exemplare geben.

Mit seiner Beschleunigung von 0 auf 100 in unter zwei Sekunden lässt er sogar aktuelle Formel-1-Autos hinter sich. Der „Battista“ kombiniert mit 1.900 PS und 2.300 Newtonmeter Drehmoment außergewöhnliche Leistung und Technologie mit absoluter Emissionsfreiheit. Möglich machen dies vier Elektromotoren. Sie beschleunigen den Zweisitzer auf bis zu 350 km/h. Dabei soll die Reichweite des Elektroautos über 500 Kilometer betragen. Aber auch was die digitale Erfahrung betrifft, will Automobili Pininfarina wegweisend in diesem Segment sein.

„Der Battista ermöglicht unseren Kunden ein neues Level von globaler Vernetzung in der Welt der Hypercars“, sagt Paolo Dellacha, Chief Product and Engineering Officer bei Automobili Pininfarina. „Unser Ziel ist es, mit einer fahrerorientierten User Experience und Komfortfunktionen wie dem globalen Roaming, maximalen Komfort und ein digitales Erlebnis von Weltklasse in unserem luxuriösen Super-Sportwagen zu bieten.“ Das reicht von der Auswertung umfangreicher Fahrzeug- und Telemetriedaten in Echtzeit und der Fehlerdiagnose aus der Ferne bis zu Software-Updates via Mobilfunk. Außerdem bietet das Infotainment-Angebot etwa Routenplanung in Echtzeit und berücksichtigt dabei freie Ladesäulen. Alle Dienste und die Mobilfunkverbindung sind im Kaufpreis eingeschlossen.

Der „Battista“ nutzt für die Kommunikation eine fest eingebaute SIM-Karte (eSIM). Automobili Pininfarina verwaltet die Verbindungen für alle Fahrzeuge in allen Ländern über ein zentrales Portal der Telekom. Die Plattform arbeitet nach höchsten Daten- und Sicherheitsstandards in einem Rechenzentrum in Frankfurt. „Wir liefern die Mobilfunk-Verbindung in mehr als 50 Ländern weltweit“, sagt Rami Avidan, Geschäftsführer Deutsche Telekom IoT GmbH. „Konnektivität ist die Basis für das Internet der Dinge. Die Telekom ist dafür gerade im internationalen Bereich besonders gut aufgestellt.“

Auf deutschen Straßen fährt der Battista nicht nur emissionsfrei, er surft sogar im „grünen Netz“ der Telekom. Denn seit dem ersten Januar deckt der Konzern seinen gesamten Strombedarf in Deutschland zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien.

Über Automobili Pininfarina

Automobili Pininfarina hat seinen Sitz in München und beschäftigt ein Team aus erfahrenen Führungskräften von Herstellern luxuriöser und hochklassiger Automarken. Das Battista-Hypercar und alle zukünftigen Modelle werden in Italien entworfen, entwickelt und produziert und auf allen wichtigen globalen Märkten unter dem Markennamen Pininfarina vertrieben. Das junge Unternehmen möchte der nachhaltigste Anbieter von Luxusautos weltweit werden.

Das Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochter der Mahindra & Mahindra Ltd und erhielt im Rahmen einer Lizenzvereinbarung zwischen Pininfarina S.p.A. und Mahindra & Mahindra Ltd den Namen Automobili Pininfarina. Pininfarina S.p.A. leistet mit seiner 90 Jahre zurückreichenden Erfahrung bei der Produktion vieler der weltweit bekanntesten Autos einen wichtigen Beitrag in den Bereichen Design und Produktion.

Anand Mahindra, Vorstandsvorsitzender von Mahindra & Mahindra, Paolo Pininfarina, Vorstandsvorsitzender von Pininfarina S.p.A., und Dr. Pawan Goenka, Vorstandsvorsitzender von Mahindra Racing, stellten die neue Automarke beim Formel-E-Rennen in Rom am 13. April 2018 vor. Mahindra hat sich in kurzer Zeit einen soliden Erfahrungsschatz mit bahnbrechenden, nachhaltigen, renn- und straßentauglichen sowie leistungsstarken technologischen Innovationen aufgebaut und seit der Einführung der innovativsten Motorsportserie im Jahr 2013 jedes Formel-E-Rennen bestritten.



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