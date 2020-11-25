CHIP Netztest: Die Telekom hat das beste Mobilfunknetz 



Der bundesweite CHIP Netztest 2020/2021 zeigt: Das Mobilfunknetz der Telekom ist das beste in Deutschland. Zum elften Mal in Folge sichert sich die Telekom den Gesamtsieg. Das Netz der Telekom gewinnt in jeder Teilkategorie mit der Note „sehr gut“. Besonders deutlich setzt sie sich in der neuen Kategorie 5G gegen die Konkurrenz durch. Insgesamt hat sich die Qualität des Netzes im Vergleich zum Vorjahr nochmals weiter verbessert.

„Es freut uns, wenn wir im Branchenvergleich so gut abschneiden“, sagt Walter Goldenits, Technikchef der Telekom Deutschland. „Noch mehr freut es uns, wenn unsere Ausbaubemühungen merklich bei unseren Kunden ankommen. Und dies ist der Fall. Eine solche Auszeichnung und dieser Testsieg sind Lob und Ansporn in einem. Ein Lob für den super Job, den alle Kolleginnen und Kollegen der Telekom auch während Corona geleistet haben. Ein Ansporn, unsere Netze noch weiter auszubauen und zu verbessern, damit wirklich alle dabei sein können. Denn dies ist unser Anspruch“.

Chip hat das Netz in den Bereichen Internet, Telefonie, Verfügbarkeit und in der neuen Kategorie 5G geprüft. In allen Kategorien bietet die Telekom den Mobilfunkkunden die besten Leistungen. Bei der Datenübertragung führt die Telekom mit deutlichem Abstand – egal ob beim ruckelfreien Streamen von YouTube Videos oder beim Surfen im Internet. Mit mehr als 86 Mbit pro Sekunde laden Telekomkunden im Schnitt Daten aus dem Internet. Das ist deutlich mehr als die Konkurrenz schafft. Fotos zu Facebook hochladen oder Daten ins Internet senden funktioniert mit der Telekom ebenfalls am besten. Und sogar beim Surfen im Zug bekommt die Telekom als einziger Kandidat ein „sehr gut“.

Das Telefonieren im Telekom Netz funktioniert nahezu fehlerfrei. Die Sprachqualität liegt auf sehr hohem Niveau. Die Gespräche werden dabei schnell und erfolgreich vermittelt.

In der noch jungen Kategorie Verfügbarkeit liefert das Telekom Netz seit deren Einführung beste Ergebnisse ab. Es liegt auch in diesem Jahr mit einer Internet-Verfügbarkeit von 98 Prozent in der Stadt und mehr als 93 Prozent im ländlichen Bereich vorne. Stadt und Land wachsen dabei immer stärker zusammen.

Als neue Kategorie wird in diesem Jahr 5G im Chip Netztest eingeführt. Die Tester bescheinigen der Telekom eine 5G-Verfügbarkeit entlang der geprüften Fahrtstrecken von mehr als 95 Prozent in den Städten und mehr als 80 Prozent auf den Verbindungsstraßen. Damit ist die Abdeckung auf Verkehrswegen im urbanen Bereich mehr als doppelt so groß wie beim nächstbesten Anbieter. Außerhalb der Städte ist die Abdeckung sogar mehr als fünfmal so groß.

Auch in den fünf separat ausgewerteten Großstädten Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf und Frankfurt bekommt das Mobilfunknetz der Telekom ausnahmslos die Note „sehr gut“. In vier von fünf Metropolen gewinnt die Telekom.

Die Tester von CHIP haben mit ihrem Messpartner NET CHECK die Qualität der drei großen Mobilfunknetze genau unter die Lupe genommen. Mehr als 180.000 Messungen je Netzbetreiber wurden analysiert. Rund 12.000 Kilometer haben die Tester per Auto, Zug und zu Fuß zurückgelegt. Erneut hat Chip in diesem Jahr auch Crowdsourcing Daten in den Test mit einfließen lassen. Dafür wurden 4 Milliarden anonyme Daten von 2,25 Millionen Smartphones über 12 Wochen ausgewertet.

Den kompletten Chip Netztest finden Sie in der Ausgabe 2021/01.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil