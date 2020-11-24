Mit MagentaMobil kostengünstig ins Ausland telefonieren

Die Telekom bietet neue Optionen für Gespräche mit dem Mobiltelefon von Deutschland ins Ausland an. Es gibt jeweils zwei Paketangebote für Telefonate ins EU-Ausland sowie in viele Länder außerhalb der EU (z.B. Schweiz, USA, Kanada, Australien, Neuseeland u.v.a.). Hervorzuheben ist die neue Flexibilität. Die Mindestlaufzeit beträgt nur noch einen Monat. Somit sind die Minutenpakete flexibel zubuchbar.

Neue Einstiegsoption: Mit der International EU 30 sind die Minutenpakete nun schon ab 1,91 Euro buchbar. Dieses Angebot rechnet sich für die Kunden bereits ab der 9. Minute.

International EU 30

1,95 € / Monat (1,91 €/16% MWSt.)

30 Minuten Telefonie in alle Länder der EU, danach nur 0,22 € je Minute

International EU 300

9,95 € / Monat (9,70 €/16% MWSt.)

300 Minuten Telefonie in alle Länder der EU, danach nur 0,22 € je Minute

International World 200

14,95 € / Monat (14,58 €/16% MWSt.)

200 Minuten Telefonie in die Ländergruppen EU, 1 und 2; danach in die EU nur 0,22 € je Minute, 0,99 € je Minute in die Ländergruppen 1 und 2



International World 600

29,95 € / Monat (29,20 €/16% MWSt.)

600 Minuten Telefonie in die Ländergruppen EU, 1 und 2; danach in die EU nur 0,22 € je Minute, 0,99 € je Minute in die Ländergruppen 1 und 2

Für alle vier Minutenpakete gilt eine Mindestlaufzeit von nur einem Monat. Alle beinhalten Telefonie aus Deutschland ins ausländische Mobilfunknetz und Festnetz.

Zubuchbar sind die neuen Tarifoptionen zu allen aktuellen MagentaMobil Tarifen ab der dritten Generation (abgeschlossen ab dem 04.04.2017). Ein Blick in das Telekom-Kundencenter zeigt welche Generation des MagentaMobil Tarifs vom Kunden genutzt wird.

Mit Einführung der neuen Tarifoptionen werden die bisherigen Auslands-Optionen International 50, International 100 und International 400 vertriebseingestellt.

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