Globale Erfolgsstory für Cloud-Migration: T-Systems kündigt strategische Zusammenarbeit mit AWS an

T-Systems baut seine Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) aus, um die digitale Transformation von Unternehmen schneller, effizienter und sicherer zu gestalten. Auf der AWS re:Invent 2020 gaben die Unternehmen ein mehrjähriges Abkommen über eine strategische Zusammenarbeit bekannt (Strategic Collaboration Agreement, SCA). Kunden profitieren von einer schnelleren Cloud-Migration von Anwendungen, Compute- und Storage-Lösungen sowie einer verbesserten Sicherheit für die Cloud-Lösungen von T-Systems.
Globale Erfolgsgeschichte
"Seit Beginn unserer Zusammenarbeit mit AWS haben wir Expertise in der AWS-Technologie aufgebaut und mit unserer umfangreichen Erfahrung aus großen Transformationsprojekten kombiniert. Unsere Kunden wissen das zu schätzen", erklärt Adel Al-Saleh, Mitglied des Vorstands der Deutschen Telekom und CEO T-Systems.
Das gilt rund um den Globus. Erst kürzlich beauftragte einer der größten europäischen Automobilhersteller T-Systems mit dem Aufbau einer AWS-Umgebung zur Vernetzung von Fahrzeugen. In Brasilien migrierte BR Matozinhos , eine große Gießerei, mit Hilfe von T-Systems SAP in die Cloud - ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs.
LucaNet , ein in Deutschland ansässiger Spezialist für Financial Performance Management und Consulting, suchte für seine internationale Expansion eine hochflexible und sichere Cloud-Infrastruktur. T-Systems baute auf Basis von AWS eine Lösung, mit der LucaNet global skalieren und einen vollständig gemanagten Betrieb aufbauen kann. "T-Systems hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz beim Bereitstellen von Lösungen, die anspruchsvolle Sicherheitsanforderungen erfüllen und gleichzeitig die Agilität der Public Cloud bewahren", sagt Stefan Nagel, Teamleiter IT bei LucaNet. "T-Systems verfügt nicht nur über ausgewiesene Cloud-Security-Experten, sondern auch über zertifizierte AWS-Sicherheitsspezialisten."
T-Systems ist zudem Dienstleister für mehrere Geschäftseinheiten des Mutterkonzerns Deutsche Telekom und hat bereits erfolgreich Migrationen und Managed Cloud Services inklusive Netzwerk- und Sicherheitslösungen auf AWS bereitgestellt.
"Wir freuen uns, mit T-Systems zusammenzuarbeiten, um die besonderen Anforderungen von Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors in der EMEA-Region sowie weltweit zu erfüllen", sagt Doug Yeum, Head of Global Partner Organization, Amazon Web Services, Inc. "Der starke Fokus von T-Systems auf die Migration von Unternehmens-Workloads, Hybrid Cloud, Analytics und Managed Services bietet Kunden einen One-Stop-Shop, um sie bei ihrer Cloud-Transformationsreise zu unterstützen."
T-Systems wurde außerdem als AWS Partner Network (APN) Consulting Partner des Jahres 2020 in der DACH-Region ausgezeichnet.
Besonderer Fokus auf Sicherheit
Zum Sicherheitskonzept von T-Systems gehört eine global verfügbare Cloud-Security-Lösung. Diese Lösung ist darauf ausgelegt, die Workloads der Kunden vor unberechtigten Zugriffen zu schützen. T-Systems verfügt über ausgewiesene Erfahrung in der Cloud-Sicherheit und betreibt ein eigenes Security Operations Center. Als zertifizierter AWS Managed Service Provider (MSP) Partner folgt der Geschäftskundenbereich dem Security-by-Design-Prinzip. Außerdem vereinbarten AWS und T-Systems, beim Erreichen der Ziele der jüngsten europäischen Regulierung eng zusammenzuarbeiten.
Gebündeltes Wissen: Cloud Migration Framework
T-Systems hat sein gesamtes Know-how in seinem Cloud Migration Framework gebündelt. Es besteht aus Methoden, die sich aus der umfangreichen Erfahrung im Management komplexer IT-Landschaften, der tiefen Erfahrung im Betrieb und Management von Applikationen, der sicheren Migration von Unternehmens-Workloads und dem Management innovativer Multi-Cloud-Systeme ableiten. T-Systems verfügt über rund 2.200 Cloud-Architekten und weitere 1.000 AWS-Experten. Das Strategic Collaboration Agreement unterstützt T-Systems dabei, durch ein starkes Trainings- und Enablement-Programm Kapazitäten sowohl bei den Lösungen als auch bei den Mitarbeitern auszubauen. Der ICT-Dienstleister beabsichtigt, im Rahmen der neuen Zusammenarbeit 3.000 zusätzliche AWS-Experten zu schulen.
Kunden profitieren von der Fähigkeit von T-Systems, Anwendungen in großem Umfang hochautomatisiert zu migrieren, und von der Expertise des Unternehmens bei der Entwicklung neuer Cloud-nativer Anwendungen. Das komplette Framework umfasst drei Schritte:
- Strategieberatung und Bewertung des Status-quo
- Hochautomatisierte Migration auf Basis fabrikähnlicher Prozesse
- Managed Services einschließlich Anwendungsmodernisierung.
Die erweiterte Zusammenarbeit kommt zu einer Zeit, in der viele Unternehmen planen, ihre relevanten Systeme und Anwendungen, wie SAP, in die Cloud zu migrieren. T-Systems und AWS bündeln daher Erfahrung und Know-how, damit Kunden ihre Transformation beschleunigen können.
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