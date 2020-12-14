Highspeed-5G für Hannover

Die Telekom schaltet in Hannover 18 neue Highspeed 5G Antennen scharf. Diese stehen an sechs Standorten in den Stadtgebieten Calenberger Neustadt, Mitte und Vahrenwald-List und senden über die Frequenz 3,6 GHz. 5G auf dieser Wellenlänge schafft hohe Übertragungsraten von bis zu 1 Gbit/s und mehr und wird vor allem an Standorten mit viel Publikumsverkehr eingesetzt.

„Unser 5G-Ausbau läuft mit hohem Tempo weiter. Mit Hannover hat nun eine weitere Großstadt Highspeed 5G“, sagt Walter Goldenits, Geschäftsführer Technik der Telekom Deutschland. „Sowohl auf dem Land als auch in der Stadt ist es unser Anspruch unseren Kunden die beste Verbindung zu bieten, indem wir die unterschiedlichen Frequenzbänder für 5G und LTE intelligent kombinieren.“

Das schnelle 5G-Netz ist neben Hannover in zwölf weiteren deutschen Städten verfügbar: Berlin, Bonn, Bremen, Darmstadt, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Hamburg, Köln, Leipzig, München und Nürnberg.

Mehr Reichweite durch 2,1 GHz

Die Telekom nutzt zusätzlich das Frequenzband auf 2,1 GHz für ihren 5G Ausbau. Die physikalischen Eigenschaften dieses Frequenzbandes ermöglichen eine hohe Reichweite - zugleich erhöht sich die Datengeschwindigkeit. In der Region Hannover sind bereits seit dem Sommer über 400 Antennen über diese Frequenz on air. Diese werden nun durch die neuen Highspeed Antennen ergänzt.

5G für zwei Drittel der Bevölkerung

In ganz Deutschland sind insgesamt bereits mehr als 45.000 Antennen 5G-fähig. Damit haben weit mehr als 4.500 Städte und Gemeinden in Deutschland 5G. Rund 55 Millionen Menschen können den neuen Mobilfunkstandard nutzen, also zwei Drittel der Menschen in Deutschland. Das gilt für Großstädte ebenso wie für kleinere Gemeinden.

Den aktuellen Ausbaustatus und die 5G Versorgung an einer bestimmten Adresse lässt sich adressgenau recherchieren: www.telekom.de/netzausbau .

Endgeräte und Tarife

5G kommt beim Kunden an. Jeder zweite Vertrag bzw. Vertragsverlängerung wird aktuell mit einem 5G-Gerät abgeschlossen. Die aktuellen, von der Telekom angebotenen 5G-Smartphones finden Sie hier . Der neue Standard ist in allen Magenta Mobil Tarifen enthalten.

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