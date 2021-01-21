Deutsche Telekom und Cellnex vereinbaren Zusammenlegung des Funkturmgeschäfts in den Niederlanden und werden Anker-Investoren in neu gegründetem Infrastrukturfonds

Die Deutsche Telekom AG (Deutsche Telekom) und Cellnex Telecom S.A. (Cellnex) haben eine Vereinbarung unterzeichnet, nach der sie ihre jeweiligen niederländischen Mobilfunk-Infrastrukturgesellschaften in der Cellnex Netherlands B.V. (Cellnex NL) zusammenführen.

Die Deutsche Telekom betreibt in der T-Mobile Infra BV ihr Funkturm-Geschäft in den Niederlanden mit rund 3.150 Mobilfunk-Masten und Dach-Standorten. Das Geschäft von Cellnex NL, einer Tochtergesellschaft der Cellnex, umfasst 984 Mobilfunkstandorte. Die vergrößerte Gesellschaft mit rund 4.310 Standorten einschließlich geplanter Neubauten von 180 Standorten wird die größte unabhängige Funkturm-Gesellschaft in den Niederlanden sein und eine hervorragende geographische Abdeckung bieten.

T-Mobile NL hat auch künftig vollständigen Zugang zur eingebrachten Infrastruktur durch eine langjährige Service-Vereinbarung zu marktüblichen Konditionen.

In einem ersten Schritt überträgt die Deutsche Telekom die T-Mobile Infra an die neu gegründete unabhängig gemanagte Fondsgesellschaft Digital Infrastructure Vehicle (DIV). Die Deutsche Telekom erhält eine Bar-Zahlung von 250 Millionen Euro aus der Transaktion sowie eine Beteiligung an DIV im Umfang von 400 Millionen Euro. Cellnex hat einen Beitrag von 200 Millionen Euro zur DIV zugesagt.

In einem zweiten Schritt bringt die DIV diese Beteiligung an T-Mobile Infra in die Cellnex NL ein. Dafür erhält die DIV im Gegenzug rund 38 Prozent an Cellnex NL.

Neben den Anker-Investoren Deutsche Telekom und Cellnex wird DIV für institutionelle Investoren geöffnet. Die Deutsche Telekom beabsichtigt, nach Beteiligung solcher Dritt-Investoren rund 25 Prozent an dem Fonds zu halten.

Der Fonds wird sich europaweit auf Investitionen in digitale Infrastruktur-Projekte in den Bereichen Glasfaser, Mobilfunk-Standorte und Datenzentren fokussieren mit dem Ziel, attraktive risiko-adäquate Renditen für die Investoren zu erwirtschaften.

Die DIV soll durch ein Team aus Investment- und Kapitalmarkt-Experten unter Leitung von Vicente Vento unabhängig geführt werden. Er ist Co-Gründer der Deutschen Telekom Capital Partners (DTCP).

„Die Vereinbarung mit Cellnex unterstreicht den hohen Wert passiver Mobilfunk-Infrastruktur. Wir schaffen eine führende Funkturm-Gesellschaft in den Niederlanden, die Synergien erschließen und unseren 5G-Ausbau beschleunigen soll. Gleichzeitig eröffnet die DIV einen innovativen Weg zur Finanzierung von Telekommunikationsinfrastruktur in Partnerschaft mit institutionellen Investoren,“ sagt Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom. „Die Corona-Krise hat gezeigt: Stabile breitbandige Verbindungen sind essenziell für die Kommunikation der Menschen, beruflich wie privat. Deshalb verstärken wir unser Engagement in der digitalen Infrastruktur in Europa noch einmal.“

„DIV wird als unabhängig gemanagtes Unternehmen in Partnerschaft mit Europas führendem Telekommunikationskonzern und dem führenden Funkturm-Unternehmen digitale Infrastruktur-Projekte vorantreiben. DIV hat eine vielversprechende Pipeline von Projekten. Wir wollen mit europaweiten Investitionen risiko-adäquate Verzinsungen für unsere Investoren erzielen. Der Fonds verbindet dabei einen fokussierten Investment-Ansatz mit der Schlagkraft der Partner-Unternehmen,“ so Vicente Vento.

Mit dem Closing der Transaktion wird die Deutsche Telekom die T-Infra B.V. entkonsolidieren. Das Unternehmen erzielt aktuell einen Umsatz von rund 60 Millionen Euro sowie ein bereinigtes EBITDA AL von rund 30 Millionen Euro auf Jahresbasis.

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