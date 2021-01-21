Neu in der MagentaTV-Megathek: Exclusive „Roadkill“ mit „Dr. House“-Star Hugh Laurie



Im Februar neu in der MagentaTV-Megathek: Serienveteran Hugh Laurie glänzt als aalglatter britischer Politiker in der Thriller-Serie „Roadkill“. Der charismatische Minister Peter Laurence ist in der Bevölkerung beliebt. So scheinen ihm zunächst alle Türen offen zu stehen. Doch plötzlich drohen sicher verborgen geglaubte Intrigen und Geheimnisse seine gesamte Karriere zu zerstören. MagentaTV-Kunden finden die vierteilige Mini-Serie „Roadkill“ ab 04. Februar exklusiv und kostenlos in der Megathek.

Wie viele Leichen hat Peter Laurence im Keller?

Hugh Laurie ist zurück! Der Star der Kultserie Dr. House nimmt im vierteiligen BBC-Thriller „Roadkill“ die Hauptrolle des Justizministers Peter Laurence ein. Dieser tritt als bürgernaher Underdog auf und hofft durch den Rückhalt aus der Bevölkerung die politische Karriereleiter weiter heraufzuklettern. Nichts und niemand scheint ihm etwas anhaben zu können – er wehrt sogar Korruptionsvorwürfe erfolgreich ab. Doch seine Weste erweist sich als weit weniger weiß, als er die Bürger glauben lässt. Neben einer Affäre drohen immer mehr seiner Geheimnisse ans Licht zu kommen: Laurence hat auch noch eine uneheliche Tochter, die zu allem Überfluss gerade im Gefängnis sitzt. Ein gefundenes Fressen für all seine Feinde – darunter die Premierministerin höchstpersönlich. Könnten ihn die vielen Lügen und Intrigen nicht nur das berufliche, sondern auch sein privates Glück kosten? Neben Hugh Laurie standen weitere Schauspielstars für „Roadkill“ vor der Kamera: Helen McCrory (bekannt aus der „Harry Potter“-Filmreihe und „Peaky Blinders“) spielt Premierministerin Dawn Ellison. Sarah Greene („Normal People“ und „Dublin Murders“) tritt als gestrauchelte Journalistin auf, die den Politiker zu Fall bringen will.

Produziert wurde die Mini-Serie von The Forge (UK) in Koproduktion mit Masterpiece (USA) für BBC One in Zusammenarbeit mit All3Media International.

Lokale Küchen entdecken mit Antoine Monot Jr.

Im neuen Format „Lokalrunde“ macht sich Schauspieler Antoine Monot Jr. auf eine kulinarische Reise durch ganz Deutschland. Er entdeckt dabei nicht nur Deutschlands Regionalität sondern lernt auch lokale Werte zu verstehen. Unterstützt wird der gebürtige Rheinländer auf seiner Reise von prominenten Gourmets: Felix Neureuther, Stephanie Stumph, Edin Hasanovic und weitere Gäste sind dabei. „Lokalrunde“ bietet auch witzige Star-Challenges – aber vor allem inspirierende Rezepte und viel Wissen rund um das Thema Essen. Neben den Besonderheiten lokaler Zutaten lernen Zuschauer auch die Eigenarten der besuchten Regionen und ihrer Bewohner kennen.

Die erste Ausgabe von „Lokalrunde“ finden MagentaTV-Kunden ab 21. Februar in der Megathek. Danach folgen alle zwei Wochen neue Ausflüge mit Antoine Monot Jr. – wie immer ohne Zusatzkosten und flexibel abrufbar.

Partnerschaft mit Sony Pictures Television für noch mehr Sony One Top-Inhalte

Dank dem Ausbau der Partnerschaft mit Sony Pictures Television finden MagentaTV-Kunden ab sofort noch mehr Filme und Serien in der Megathek. Das Angebot reicht von Serien-Highlights über TV-Klassiker bis zu Blockbuster-Kinofilmen. Am 2. Februar startet beispielsweise die erste Staffel des aktuellen US-Serienhits „Yellowstone“ – genau das richtige für Liebhaber moderner Western-Action. Im März kommt die erste Staffel des gefeierten US-Thriller-Serien Franchises „The Blacklist“ hinzu und im Juni folgt die zweite. Seit Januar ist bereits die spanischen Dramaserie „Velvet Collection“ verfügbar.

Alle neuen Inhalte von Sony One stehen den MagentaTV-Kunden wie gewohnt ohne Zusatzkosten und flexibel auf Abruf in der Megathek zur Verfügung.

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