MagentaSport sichert sich langfristig WM-, EM- und Euro-League Medienrechte im Basketball

Die Telekom hat sich langfristige entscheidende Basketball-Medienrechte gesichert. Der neu mit dem Weltverband FIBA geschlossene Vertrag läuft bis 2025 und enthält neben der FIBA EuroBasket 2022 den FIBA Basketball World Cup 2023 und die FIBA EuroBasket 2025 inklusive aller Qualifikationsspiele und der Qualifikationsspiele zu Olympia. Darüber hinaus wurden die Verträge mit dem Deutschen Basketballbund (DBB) sowie mit der Euroleague bis 2023 verlängert. Mit der easyCredit Basketball Bundesliga und dem MagentaSport BBL-Pokal bietet MagentaSport damit den Basketballfans das größte und bedeutendste Live-Basketballangebot in Deutschland.

Henning Stiegenroth, Leiter Content & Sponsoring Telekom Deutschland GmbH: „Wir freuen uns über die Verlängerungen mit der FIBA, dem DBB und der Euroleague. Damit zeigen wir, dass wir ein verlässlicher Partner sind und auch weiterhin unseren Fans ein erstklassiges, exklusives Basketball Angebot bieten können.“

World Cup und EuroBasket bei MagentaSport

Bei der auf September 2022 verschobene Europameisterschaft „FIBA EuroBasket 2022“, die in Deutschland in Köln und Berlin stattfindet, nehmen 24 Nationalmannschaften teil. Zudem im FIBA-Vertrag gesichert sind der „FIBA Basketball World Cup 2023“ und die „FIBA EuroBasket 2025“. Auch die entsprechenden Qualifikationsspiele sowie die Qualifikationsspiele zu Olympia sind enthalten. Deutschland, das als einer von vier Gastgebern der EM 2022 bereits als Teilnehmer feststeht, trifft in zwei Qualifikationsspielen am Samstag, 20. Februar 2021 (live ab 16.45 Uhr) in Montenegro auf Großbritannien und dann am 22. Februar (live ab 19.45 Uhr) an gleicher Stelle auf Montenegro. Beide Spiele sind kostenfrei für alle auf den MagentaSport-Plattformen und MagentaTV zu sehen.

DBB und MagentaSport verlängern Partnerschaft

Auch der Deutsche Basketball Bund (DBB) und MagentaSport haben ihre Partnerschaft bis Ende 2023 verlängert. Die Medienpartnerschaft mit dem DBB besteht seit Februar 2018. Die neue Vereinbarung sieht vor, dass alle Länderspiele wie bisher live und als kostenfreies Angebot im Fernsehen bei Magenta TV und auf den MagentaSport-Plattformen ausgestrahlt werden. Nächstes Highlight ist der VTG-Supercup im Juni 2021 in Hamburg. Beim traditionsreichen Einladungsturnier des Deutschen Basketball Bundes (DBB) für Herren-Nationalmannschaften sind vier starke Basketball-Nationen und renommierte Stars vertreten.

Euroleague und EuroCup bis Mitte 2023

Die Laufzeit des Vertrages zur Euroleague, dem wichtigsten europäischen Basketball-Wettbewerb, sowie zum Pokalwettbewerb Eurocup ist bis zum 30. Juni 2023 ebenfalls verlängert worden. Der Vertrag mit der Euroleague umfasst damit die bedeutendsten Europäischen Wettbewerbe.

Das ist MagentaSport

MagentaSport ist anbieterunabhängig nutzbar Alle Inhalte stehen über das TV-Angebot MagentaTV sowie auf Magentasport.de im Web oder über Apps für Tablet, Smartphone, TV Streaming und Smart TVs zur Verfügung. Sportfans sehen mit dem Angebot unter anderem alle Spiele der 3. Liga, der Basketball-Bundesliga und der Deutschen Eishockey Liga. Telekom Kunden erhalten das Angebot 12 Monate kostenlos. Für Kunden ohne Telekom Vertrag ist MagentaSport im Jahresabo für 9,95 Euro monatlich erhältlich. Im Monatsabo kostet das Angebot für Nicht-Telekom-Kunden 16,95 Euro.

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