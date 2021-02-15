T-Systems‘ Tools für die Transformation
- ”Future IT Transformation“ modernisiert IT-Systeme
- Ab sofort für Großrechner, Daten und Programme
- Aus Java, Cobol und PL1 werden flexible Microservices
Mit “Future IT Transformation“ bringt T-Systems Hardware, Software und Daten in die Neuzeit. Das neue Angebot FITT besteht aus sechs Modulen. Damit modernisiert die Telekom-Tochter etwa unflexible Cobol-Programme, rettet Informationen aus alten Datenbanken oder bringt Bestandssysteme in die Cloud.
„Großrechner und Cobol wurden vor über 60 Jahren entwickelt, aber auch vermeintlich neuere Systeme aus dem Jahr 2000 sind nicht mehr zukunftsfähig“, erklärt Dr. Andreas Greis, Leiter Digital Solutions bei T-Systems. „Kunden brauchen heute IT-Landschaften, die ihr Geschäft flexibler, schneller und effizienter machen. Deshalb haben wir einige unserer Standardlösungen zu FITT zusammengefasst. Damit modernisieren wir Plattformen, Datenbanken und Programme – in kleinen Schritten oder in großen, ganz wie es für die Situation passt.“
T-Systems stellt FITT erstmals auf der Accelerate Digital Now vor. Das größte digitale Kunden-Event des IT-Providers findet am 16. und 17. Februar statt.
Anmeldung unter: https://app.smartevents.8s.de/adnde
Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil