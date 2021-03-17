Einfach gemacht: Automatisiertes Netzmanagement für Unternehmen

Schluss mit dem zeitaufwändigen, fehleranfälligen Einrichten und Administrieren von Unternehmensnetzen: Die Deutsche Telekom bietet Geschäftskunden jetzt den kompletten Zugriff auf die Netzwerk-Hardware des Partners LANCOM zum Selbstmanagement. Damit können sie ihr eigenes Netz in der Cloud administrieren.

Zentrale SDN-Plattform für das ganze Netz

Über ein einfaches Portal managen Kunden LANCOM-Netzwerke hochautomatisiert selbst. Der Administrator legt den Rahmen für Architektur und Sicherheit fest. Danach erfolgen die Konfiguration und der Rollout aller Komponenten automatisch. Dazu gehören Router, Switches und Access Points. Komplexe Netze zu konfigurieren war bislang zertifizierten IT-Experten vorbehalten. Nun reduziert sich der hohe manuelle Aufwand auf wenige Minuten und Klicks.

Von dieser Vereinfachung und den geringeren Kosten profitieren sowohl kleinere und mittelständische Unternehmen und öffentliche Einrichtungen ohne eigene IT-Abteilung als auch Konzernkunden.

Datenschutz und IT-Sicherheit „made in Germany“

Der gemeinsam mit LANCOM Systems, einem deutschen Ausstatter für Netzwerkinfrastruktur, entwickelte Self-Service basiert auf modernster SDN-Technologie (Software-defined Networking). Die Plattform unterstützt alle LANCOM Netzwerkkomponenten in WAN, LAN und WLAN. Sie ermöglicht so den hocheffizienten Aufbau digitaler Infrastrukturen in den Bereichen SD-WAN, SD-Branch, cloud-managed Networks, insbesondere cloud-managed WLAN.

Der Self Service basiert auf der Netzwerkmanagement-Lösung „LANCOM Management Cloud“. Die Lösung wurde vollständig in Deutschland entwickelt und wird in einem Telekom-Rechenzentrum in Deutschland gehostet. Sie erfüllt die hohen Datenschutzanforderungen der DSGVO. Sie unterstützt Unternehmen, Verwaltung und Organisationen so, Compliance-Risiken zu minimieren.

LANCOM selbst ist Träger des ursprünglich vom Bundeswirtschaftsministerium initiierten Vertrauenszeichens „IT Security made in Germany“ und vermarktet seine Produkte mit einer Backdoor-Freiheits-Garantie.

Günstiges As-a-Service-Modell

Damit eignet sich die Gesamtlösung auch für Digitalisierungsprojekte mit sensiblen Daten. Dazu zählen neben der öffentlichen Verwaltung auch der Aufbau von Schul-WLANs über den Digitalpakt Schule oder das Gesundheitswesen (Klinikdigitalisierung, Krankenhauszukunftsgesetz).

Der LANCOM Cloud Self Service kann sofort für 3,95 Euro/Monat pro aktiver Netzwerkkomponente gebucht werden.

Die LANCOM Systems GmbH ist führender europäischer Hersteller von Netzwerk- und Security-Lösungen für Wirtschaft und Verwaltung. Das Portfolio umfasst Hardware (WAN, LAN, WLAN, Firewalls), virtuelle Netzwerkkomponenten und Cloud-basierendes Software-defined Networking (SDN).

Über LANCOM Systems:

Soft- und Hardware-Entwicklung sowie Fertigung finden hauptsächlich in Deutschland statt, ebenso wie das Hosting des Netzwerk-Managements. Besonderes Augenmerk gilt der Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit. Das Unternehmen hat sich der Backdoor-Freiheit seiner Produkte verpflichtet und ist Träger des vom Bundeswirtschaftsministerium initiierten Vertrauenszeichens „IT-Security Made in Germany".

LANCOM wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Würselen bei Aachen. Zu den Kunden zählen KMU, Behörden, Institutionen und Großkonzerne aus aller Welt. Seit Sommer 2018 ist das Unternehmen eigenständige Tochtergesellschaft des Münchner Technologiekonzerns Rohde & Schwarz.

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