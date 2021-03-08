Exklusiv: Telekom zeigt GRAMMY Award-Show live

Die 63. GRAMMY Awards stehen im Zeichen der starken Frauen. Weltstars wie Beyoncé, Billie Eilish, Dua Lipa und Taylor Swift sind am 14. März nominiert. Die Telekom bringt den weltweit wichtigsten Musikpreis live und exklusiv vom Staples Center Los Angeles in die heimischen vier Wände. Musikfans in Deutschland können die Liveshow in der Nacht zu Montag ab 1 Uhr bei MagentaMusik 360 sowie bei MagentaTV erleben. Für Alle, die die Nacht nicht zum Tag machen wollen, gibt es die Show am 15. März ab 20:15 Uhr als Wiederholung beim Sender #dabeiTV auf MagentaTV und auf Abruf bei MagentaMusik 360.

„Wir bringen den Zuschauerinnen und Zuschauern mit der exklusiven Ausstrahlung der GRAMMY Awards auf MagentaTV und MagentaMusik 360 ein internationales Live-Event der Extraklasse direkt nach Hause“, erklärt Telekom TV-Chef Michael Schuld. „Die Show voller Entertainment und Glamour bietet den Menschen ein bisschen Abwechslung im eigenen Wohnzimmer. Das tut uns doch allen gerade gut.“

Beyoncé mit Rekord

Beyoncé sorgt schon vor der Verleihung für einen Rekord. Mit insgesamt 79 GRAMMY-Nominierungen wurde die US-Sängerin so oft wie noch keine Musikerin nominiert. Auch in diesem Jahr führt sie die Liste mit neun Nominierungen an. Hoffnungen auf gleich mehrere Auszeichnungen können sich auch Billie Eilish, Taylor Swift, Dua Lipa und Lady Gaga machen.

Durch die Show führt Trevor Noah. Der “The Daily Show”-Moderator zählt zu den einflussreichsten Polit-Kommentatoren unserer Zeit. Am 14. März übernimmt er damit die Moderatoren-Rolle von Alicia Keys, die die GRAMMY Awards in den vergangenen zwei Jahren moderierte.

Das sind die Grammys

Die Grammys werden seit 1959 jährlich von der Recording Academy in Los Angeles verliehen. Die Awards gelten als höchste Auszeichnungen der Musikbranche. In insgesamt 83 Kategorien werden Sänger*innen, Komponist*innen, Produktionsleiter*innen und Tontechniker*innen ausgezeichnet. Über die Nominierten und Gewinner bestimmen 50 Experten. Seit 1973 gibt es die „Grammy Hall of Fame“. In diese werden Interpreten mit besonderer historischer oder qualitativer Bedeutung aufgenommen. In diesem Jahr findet die Verleihung nicht wie gewohnt im Januar statt. Aufgrund der Covid-Situation und um allen Beteiligten den höchsten Schutz bieten zu können, wurden die Grammys 2021 daher auf den 14. März verlegt.

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