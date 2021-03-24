Neu bei MagentaTV: Jetzt auch auf Apple TV-Endgeräten und Disney+ Angebot

Von vielen Kunden heiß ersehnt: Ab heute läuft die MagentaTV App auch auf Apple TV. Somit erhalten MagentaTV Kunden über ihre Apple TV-Endgeräte Zugriff auf beste TV-Unterhaltung für die ganze Familie, auf mehreren Geräten gleichzeitig.

Jetzt auch als App für Apple TV

MagentaTV steht als App für Apple TV- für Endgeräte ab der 4. Generation ab heute im App Store bereit. Dazu gehört das umfangreiche Live TV-Programm mit über 50 Sendern in HD und die Megathek: Serien und Filme kostenlos auf Abruf, dazu Mediatheken öffentlich-rechtlicher Sender. Auch auf die beliebten Komfortfunktionen müssen Besitzer von Apple TV-Endgeräten nicht verzichten: Instant Restart, Timeshift und bis zu 50 Stunden Cloud Recorder sind auch für sie nutzbar.

Jeder wie er will: keine Diskussionen in der Familie mehr, wer was schauen will. Auf bis zu fünf Geräten und drei parallelen Streams, findet jeder seine Lieblingssendung.

Disney+ bei MagentaTV mit neuem Aboangebot

Endlich: Disney+ ist ab heute auch als App auf dem Mediareceiver (Modell 201, 401 und 601) und der MagentaTV Box verfügbar. Serien, Filme und Shows auf Abruf aus allen sechs Welten: Auf Disney+ ist für Familien und Erwachsene sowie jede Stimmung etwas dabei. Star Wars und Marvel Fans kommen ebenso auf ihre Kosten wie Film und Serien-Begeisterte mit dem erstklassigen und umfassenden Entertainment-Angebot innerhalb der neuen Welt Star, neben den ikonischen Inhalten von Disney, Pixar und National Geographic.

Neben der heute bereits verfügbaren monatlichen Zubuchoption ist Disney+ ab dem 7. April auch in einer Variante mit 12 Monaten Laufzeit für nur 5 Euro pro Monat buchbar. Die Option gilt für alle Mobilfunk-, Festnetz- und MagentaTV-Kunden mit Laufzeitvertrag.

Mehr Informationen unter: www.telekom.de/disneyplus

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