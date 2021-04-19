MagentaSport zeigt alle Länderspiele vor der Eishockey-WM live im Free TV

MagentaSport zeigt sechs Eishockey Länderspiele im Vorfeld der IIHF Eishockey Weltmeisterschaft 2021 in Lettland live und kostenfrei im Free TV. Eine Registrierung ist nicht notwendig. MagentaSport hatte den seit der Saison 2018/2019 laufenden Vertrag mit dem Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) vorzeitig bis zur Saison 2023/2024 verlängert.

Bevor Bundestrainer Toni Söderholm Mitte Mai mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft zur WM vom 21. Mai bis 6. Juni 2021 in Lettland reist, stehen zwei Spiele im Ausland und vier Spiele in Deutschland auf dem Programm. Am 24. und 25. April trifft die deutsche Auswahl auswärts auf das Team von WM-Teilnehmer Slowakei. In Deutschland bestreitet die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft anschließend zwischen dem 29. April und dem 8. Mai je zwei Spiele gegen das Top-Team aus Tschechien und gegen Weißrussland.

„MagentaSport bietet damit neben nationalem Eishockey in der heißen Playoff-Phase der PENNY DEL auch internationales Eishockey der Spitzenklasse. Eishockey ist und bleibt ein wesentlicher und erfolgreicher Bestandteil des besten Angebotes für Team-Sport in Deutschland“, so Dr. Henning Stiegenroth, Leiter Content & Sponsoring.

Auf allen Plattformen ohne Registrierung

Alle Länderspiele im Vorfeld der WM werden auf allen MagentaSport Plattformen angeboten. Bei MagentaTV laufen die kostenfreien Live-Spiele auf dem Sender MyTeamTV Eishockey 8 (Kanal 318 bei Standardbelegung). Die Begegnung am 1. Mai gegen Tschechien ist zusätzlich auch auf dem Sender #dabeiTV zu sehen.

Die Länderspiele bei MagentaSport in der Übersicht

24. April Slowakei–Deutschland Sendebeginn:20.00 Uhr Bully: 20.15 Uhr 25. April Slowakei–Deutschland Sendebeginn:15.45 Uhr Bully: 16.00 Uhr 29. April Deutschland- Tschechien Sendebeginn:17.45 Uhr Bully: 18.00 Uhr 1. Mai Deutschland- Tschechien Sendebeginn:13.15 Uhr Bully: 13.30 Uhr 7. Mai Deutschland- Weissrussland Sendebeginn:16.45 Uhr Bully: 17.00 Uhr 8. Mai Deutschland- Weissrussland Sendebeginn:15.30 Uhr Bully: 15.45 Uhr

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