MagentaEINS Unlimited Vorteil: Unbegrenztes Datenvolumen für zuhause und unterwegs

Die Telekom baut ihr Kombi-Angebot MagentaEINS weiter aus. Mit dem neuen MagentaEINS Unlimited Vorteil erhalten Kund*innen mit einem passenden Festnetz- und Mobilfunkvertrag der Telekom deutschlandweit unbegrenztes Datenvolumen für zuhause und unterwegs. Mit den passenden Zweitkarten kann das Bundle-Angebot für Familienmitglieder flexibel erweitert werden - für die neue mobile Freiheit im besten Mobilfunknetz der Telekom.

Für das neue Vorteilsangebot MagentaEINS Unlimited hat die Telekom einen eigenen Mobilfunktarif aufgelegt. MagentaMobil EINS bietet eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Zudem enthält der Tarif unlimitiertes Datenvolumen inklusive 5G mit bis zu 100 Mbit/s im Download und bis zu 50 Mbit/s im Upload. Der MagentaEINS Unlimited Vorteil bündelt das neue Mobilfunkangebot wahlweise mit einem Festnetzanschluss MagentaZuhause L, XL, XXL oder Giga. Alle Kombinationen bieten einen attraktiven Gesamtpreis mit Paketvorteil. So kostet beispielsweise das Rund-um-sorglos-Paket aus Mobilfunk und dem Tarif MagentaZuhause L mit bis zu 100 Mbit/s im Download und bis zu 50 Mbit/s im Upload lediglich 90 Euro.

Die neuen MagentaEINS Unlimited Vorteilspakete und Preise/Monat im Überblick

MagentaMobil EINS / MagentaZuhause L: 90 Euro

MagentaMobil EINS / MagentaZuhause XL: 100 Euro

MagentaMobil EINS / MagentaZuhause XXL: 105 Euro

MagentaMobil EINS / MagentaZuhause Giga: 125 Euro

Der neue MagentaEINS Unlimited Vorteil lässt auch die Herzen der Familien höherschlagen. Mit den neuen Mobilfunk-Zweitkarten sparen Familienmitglieder nicht nur bares Geld. Sie enthalten auch reichlich Datenvolumen. Die Community Card EINS bietet dieselben Unlimited-Vorteile wie die Hauptkarte. Das heißt: unbegrenztes Highspeed-Volumen sowie Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Und das für lediglich 30 Euro/Monat. Unschlagbar ist das Angebot für die Community Card Teens EINS. Diese ist monatlich kündbar und ermöglicht für gerade einmal 10 Euro ebenfalls unbegrenzte Mobilkommunikation im besten 5G-Netz der Telekom.

Selbstverständlich gilt der MagentaEINS Unlimited Vorteil auch für Datenkarten und MultiSIMs des MagentaMobil EINS Tarifs. Diese runden das Rund-um-sorglos Paket für die ganze Familie kostengünstig ab.

Weitere Karten im Überblick

Data Card EINS: 15 Euro/Monat mit 24 Monaten Laufzeit. Mit dem MagentaEINS Unlimited Vorteil des Hauptvertrags erhält die Data Card EINS deutschlandweit unbegrenztes Volumen für die Nutzung in Notebooks und mobilen WLAN-Hotspots

MultiSIM: 15 Euro/Monat, ohne Mindestlaufzeit, ideal für das eigene iPad

MultiSIM als eSIM: 5 Euro/Monat, ohne Mindestlaufzeit, perfekt für Smartwatches.

Insgesamt lässt sich der Vorteil des unbegrenzten Datenvolumens für bis zu vier Community Cards EINS sowie bis zu vier Data Cards EINS ohne Aufpreis hinzubuchen.

MagentaEINS Unlimited Vorteil ist ab dem 1. Juni buchbar im Kundenservice, im Telekom-Shop und bei Handelspartnern sowie ab dem 1. Juli auch online auf www.telekom.de .

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