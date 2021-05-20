Neu bei MagentaTV: Michelle Hunziker zu Gast bei „Bestbesetzung” und Start der 3. Staffel „Keeping Faith“

Die neuen Inhalte der Megathek stehen ganz im Zeichen starker Frauen: In der neuen Folge des Talkformates „Bestbesetzung“ ist Michelle Hunziker zu Gast bei Johannes B. Kerner. Dort gibt die Schweizerin spannende Einblicke in ihr Privatleben und spricht ganz offen über ihre COVID-19-Erkrankung. Mit einer ebenso souveränen Protagonistin geht es bei „Keeping Faith“ weiter: Die Drama-Serie um Hauptfigur Faith Howells wird ab 15. Juni fortgesetzt. In der dritten Staffel begleiten die Zuschauer sie weiter bei ihren täglichen Kämpfen – von der eigenen Scheidung und dem Sorgerechtsstreit, bis zu spektakulären Fällen vor Gericht. Schließlich ist Faith immer noch eine leidenschaftliche Anwältin.

Für gute Unterhaltung ist ab sofort auch mit der STARZPLAY-App gesorgt: Zahlreiche Highlights ergänzen das umfassende Serien- und Filmangebot von MagentaTV.

Bestens besetzt – bestens unterhalten

Frischer Talk in „Bestbesetzung“: Johannes B. Kerner empfängt in der neuen Ausgabe des MagentaTV Originals Michelle Hunziker. Die Schweizerin arbeitet sowohl in Deutschland als auch Italien als erfolgreiche Moderatorin. Hierzulande kennen sie viele wohl spätestens seit „Wetten, dass..?“. Im Gespräch mit dem Talkprofi verrät sie, wann sie sich in ihren späteren Ehemann Eros Ramazzotti verliebte und ihn zum ersten Mal traf. Außerdem berichtet sie von ihrer COVID-19-Erkrankung. Auch ihre Haltung zu „Germany’s Next Top Model“ ist Thema. Wie immer besticht „Bestbesetzung“ mit echten Emotionen, spontanem Humor und ungekürzten Wahrheiten. Die neue Folge von „Bestbesetzung“ mit Michelle Hunziker finden MagentaTV-Kunden seit dem 20. Mai in der Megathek – wie immer ohne Zusatzkosten und flexibel abrufbar.

Neue Probleme für Faith Howell

Die walisische Erfolgsserie um Anwältin Faith Howell wird fortgesetzt: 18 Monate nach ihrem Entschluss, sich von ihrem untreuen Ehemann Evan scheiden zu lassen, warten weitere Probleme. Nun streiten sich die beiden vor Gericht um das Sorgerecht ihrer drei Kinder. Während Faith mit der Ehe bereits abgeschlossen und Gefühle für einen anderen hat, will Evan nicht aufgeben. Er beteuert seine Liebe und gibt sich eifersüchtig. Dabei war Evan es, der sie jahrelang belogen und die gemeinsame Anwaltskanzlei in den Ruin getrieben hatte. Von seinen kriminellen Machenschaften ganz zu schweigen. Dazu taucht auch noch Faiths rachsüchtige Mutter auf. Diese schwört, ihr das Leben zur Hölle machen zu wollen. Und das sind nur ihre privaten Probleme. Auch im Gerichtssaal warten herausfordernde Fälle, bei denen die junge Frau für die Rechte ihrer Klienten kämpft. MagentaTV-Kunden finden ab 15. Juni wöchentlich eine neue Episode der sechsteiligen Drama-Serie in der Megathek – immer im Anschluss an die Ausstrahlung beim Sender Fox.

Exklusive Serien-Highlights: STARZPLAY jetzt bei Magenta TV

Für noch mehr hochkarätige Serienformate und Filme können MagentaTV-Kunden nun auch Premium-Inhalte des Streamingdienstes STARZPLAY bequem über die zugehörige App schauen.

Zu den Serien-Highlights des Anbieters zählen die Emmy-Award-prämierten Serien „The Act“ und „Killing Eve“ sowie die dritte Staffel der Original-Anthologie-Serie „The Girlfriend Experience“ von Steven Soderbergh, die von der deutschen Filmemacherin Anja Marquardt geschrieben, inszeniert und koproduziert wurde.

Besonders freuen dürfen sich die Zuschauer auch auf den Start der fünfteiligen Serie "It's a Sin" im Juni.

Vom Publikum und von Kritikern gleichermaßen gefeiert, erzählt „It's a Sin“ die emotionale Geschichte einer Gruppe junger Männer in London, die während der AIDS-Krise in den 1980er Jahren Freundschaft und Liebe entdecken. Neben bekannten Stars wie Neil Patrick Harris („How I Met Your Mother“) und Stephen Fry („V wie Vendetta“) glänzen britische Nachwuchstalente wie Olly Alexander und Lydia West.

Ab sofort finden MagentaTV-Kunden diese und viele weitere Inhalte flexibel über die STARZPLAY-App. Für die Nutzung des Streaming Dienstes ist ein separates Abonnement erforderlich.

Hinweis: Die in dieser Medieninformation beschriebenen Angaben beziehen sich auf das Angebot von MagentaTV in Deutschland.

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