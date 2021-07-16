Family Card Teens: Telekom erweitert Angebot an Zweitkarten

Passend zum neuen Schuljahr erweitert die Telekom ihr Angebot an Zweitkarten für Kinder und Jugendliche. Die bestehende Family Card Kids & Teens wird um eine Tarifvariante mit mehr Inklusivleistung ergänzt. Mit der neuen Family Card Teens stehen für 14,95 Euro monatlich 5 GB Highspeed-Datenvolumen zur Verfügung. Eine HotSpot Flatrate ist dabei inklusive, StreamOn Gaming kann kostenlos hinzugebucht werden. Die Nutzung des 5G Netzes ist ebenfalls im Tarif enthalten. Die jungen Leute telefonieren und versenden SMS unbegrenzt in alle deutschen Netze. Im EU-Ausland, Großbritannien sowie der Schweiz sind die inkludierten Tarifleistungen ohne Mehrkosten wie im Inland nutzbar. StreamOn Social & Chat kann für 4,95 Euro im Monat hinzugebucht werden.

Doppeltes Datenvolumen für MagentaEINS Kunden

Bei einer Mindestvertragslaufzeit von einem Monat bietet die Telekom mit der Family Card Teens maximale Flexibilität. Bestandskund*innen buchen die Zweitkarte für ihre eigenen oder im Haushalt lebenden Kinder bequem zu ihrem Hauptvertrag hinzu. Wer zudem einen Festnetzanschluss bei der Telekom hat, profitiert vom MagentaEINS-Vorteil. Das heißt: Neben der Hauptkarte erhalten auch die Zweitkarten doppeltes Datenvolumen. Im Falle der Family Card Teens sind das dann insgesamt 10 GB.

Voraussetzung für die Buchung ist ein bestehender Telekom Mobilfunk-Laufzeitvertrag mit einer monatlichen Grundgebühr von mindestens 29,95 Euro. Pro Kind im Alter von sechs bis einschließlich 17 Jahren kann eine Family Card Teens oder eine Family Card Kids & Teens gebucht werden. Dabei ist immer ein Altersnachweis zu erbringen. Dafür laden die Kund*innen bis 14 Tage nach Vertragsabschluss eine Kopie der Geburtsurkunde über www.telekom.de/altersnachweis hoch. Die Family Card Teens kann wahlweise auch mit Endgerät gebucht werden. Bei gleichem Leistungsumfang des Tarifs und einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten beträgt der monatliche Grundpreis dann 24,95 Euro. Auch hier gilt: Ein Altersnachweis ist unabdingbar.

Die Family Card Teens ist ab dem 20. Juli im Telekom Shop, im Kundenservice, online auf telekom.de sowie im Fachhandel buchbar.

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