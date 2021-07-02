MagentaTV: Nagelsmann-Debüt mit FC Bayern München live, exklusiv und kostenfrei

Julian Nagelsmann feiert sein Debüt als Trainer des FC Bayern München: In Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg trifft der amtierende deutsche Meister am 17. Juli in der MS Technologie-Arena in einem Testspiel auf den 1.FC Köln. Die Mannschaft unter dem neuen Coach Steffen Baumgart absolviert vom 16. bis 25. Juli ihr Trainingslager im nahegelegenen Donaueschingen.

Das Spiel des Rekordmeisters gegen die Mannschaft aus der Domstadt wird live, exklusiv und kostenfrei bei MagentaTV und auf allen MagentaSport Plattformen übertragen. Anstoß der Begegnung ist um 16 Uhr, die Übertragung beginnt bereits um 15.45 Uhr.

„Schon kurz nach einer außergewöhnlichen UEFA EURO 2020 bei MagentaTV bieten wir damit für alle Fußballfans eine hoch interessante Begegnung mit dem Rekordmeister“, so Dr. Henning Stiegenroth Leiter Content & Sponsoring Telekom Deutschland GmbH. „Ganz Fußball-Deutschland ist gespannt auf das Debüt von Julian Nagelsmann. Zudem startet nur wenige Tage später, am 23. Juli, bereits die Saison in der 3. Liga – wie gewohnt mit allen Spielen live bei MagentaSport“, so Stiegenroth weiter.

Neben der Begegnung in Villingen-Schwenningen stehen beim FC Bayern München in der Vorbereitung weitere Spiele auf dem Programm. So trifft der Rekordmeister am 28. Juli in der Allianz Arena auf Borussia Mönchengladbach. Auch diese Partie ist live, exklusiv und kostenfrei bei MagentaTV und auf den MagentaSport Plattformen zu sehen.

Darüber hinaus zeigt MagentaTV auch die Spiele des FC Bayern München im Rahmen des Audi Football Summits in der Allianz Arena. Am 24. Juli gegen Ajax Amsterdam und am 31. Juli gegen den SSC Neapel.

Die Spiele des FC Bayern bei MagentaTV und MagentaSport in der Übersicht

17. Juli: 1. FC Köln – FC Bayern München, Anstoß 16:00 Uhr, live bei MagentaTV und MagentaSport

24. Juli: Audi Football Summit FC Bayern München – Ajax Amsterdam, Anstoß 16:30, live bei MagentaTV

28. Juli: FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach, Anstoß 18:00 Uhr, live bei MagentaTV und MagentaSport

31. Juli: Audi Football Summit FC Bayern München – SSC Neapel, Anstoß 16:30 Uhr, live bei MagentaTV

Weitere Infos unter: www.magentasport.de/FCB_Testspiele

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