MagentaSport zeigt alle Spiele der Frauen-Bundesliga live

Große Bühne für die FLYERALARM Frauen-Bundesliga: MagentaSport zeigt ab der kommenden Saison 2021/2022 alle 132 Spiele der Frauen-Bundesliga live. Damit wird das mit der 3. Liga, der PENNY-DEL und der easyCredit Basketball Bundesliga größte Live-Angebot für Mannschaftssport in Deutschland weiter aufgewertet. Auch die Highlights aller Spiele werden auf den MagentaSport-Plattformen angeboten. Die Liga startet am 27. August um 19.15 Uhr mit der Begegnung TSG 1899 Hoffenheim gegen SC Freiburg. Ab 19:05 Uhr beginnt die Vorberichterstattung. Alex Kunz kommentiert die Begegnung. Amtierender Deutscher Meister ist das Frauen-Team des FC Bayern München, welches noch vor der Saison zwei Testspiele in den USA austragen wird. Diese Spiele sind bei MagentaSport live und kostenlos zu sehen.

MagentaSport ist anbieterunabhängig nutzbar. Alle Inhalte stehen über das TV-Angebot MagentaTV sowie auf Magentasport.de im Web oder über Apps für Tablet, Smartphone, TV Streaming und Smart TVs zur Verfügung.

Frauen-Bundesliga ist auf dem Vormarsch

„Die FLYERALARM Frauen-Bundesliga ist definitiv auf dem Vormarsch“, so Michael Schuld, TV-Chef der Telekom Deutschland. „Immer mehr Traditionsclubs und Bundesliga Vereine investieren in den Aufbau und die Weiterentwicklung Ihrer Teams in der Frauen-Bundesliga. Dieser Entwicklung tragen auch wir gemeinsam mit dem DFB Rechnung: Als größter Anbieter von Live-Mannschaftsport in Deutschland bieten wir nun folgerichtig auch die FLYERALARM Frauen-Bundesliga mit allen Spielen live an“, so Schuld weiter.

Holger Blask, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der DFB GmbH, ergänzt: „Die nun gemeinsam mit der Telekom erreichte hundertprozentige Produktion aller Spiele der FYLERALARM Frauen-Bundesliga ist ein wichtiger strategischer Schritt für den Frauenfußball in Deutschland. Mit der Unterstützung unseres Partners Telekom eröffnet die erhöhte Sichtbarkeit weitreichende Möglichkeiten, die Vermarktung der Liga signifikant zu steigern. Wir freuen uns, dass die Telekom diesen Weg gemeinsam mit uns geht und die Entwicklung der FLYERALARM Frauen-Bundesliga damit entscheidend voranbringt.“

Top-Vorbereitungsturnier FC Bayern Frauen in den USA

Um bestens vorbereitet in die neue Saison zu starten, treffen sich die Teams des deutschen Meisters FC Bayern München und des französischen Meisters Paris St. Germain kurz vor dem Ligastart noch einmal zum Härtetest beim Women’s Cup in Louisville, Kentucky (USA). Weitere Teilnehmer sind Gastgeber Racing Louisville FC und die Chicago Red Stars. Die FC Bayern Frauen bestreiten ihr erstes Spiel am Mittwoch, 18.08.2021 um 23:00 Uhr (MESZ) gegen Paris St. Germain. Je nach Ausgang steht die Mannschaft von Jens Scheuer im zweiten Spiel am Samstag, 21. August um 21:00 Uhr (MESZ) im Spiel um Platz drei oder um 00:00 Uhr (MESZ) im Finale auf dem Platz. Beide Begegnungen sind exklusiv und kostenfrei auf allen MagentaSport Plattformen und bei MagentaTV zu sehen.

Der Saisonstart der Frauen-Bundesliga in der Übersicht:

27.8. ab 19.05 Uhr TSG Hoffenheim - SC Freiburg

28.8. ab 12.50 Uhr VfL Wolfsburg - Turbine Potsdam

28.8. ab 15.50 Uhr SGS Essen - 1. FC Köln

29.8. ab 15.50 Uhr Bayern München - SV Werder Bremen

29.8. ab 12.50 Uhr Eintracht Frankfurt - SC Sand

29.8. ab 12.50 Uhr FC Carl Zeiss Jena - Leverkusen

Über die Deutsche Telekom : Konzernprofil