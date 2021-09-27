MagentaTV: Neue Netflix-Optionen mit Preisvorteil

Die Telekom Deutschland baut ihre Partnerschaft mit Netflix weiter aus und bietet als erster Partner in Deutschland ab dem 05. Oktober 2021 Netflix auch als flexibel zubuchbare Optionen an.

Damit vereinheitlicht MagentaTV das Angebot in ihrem Partnerportfolio und reagiert auf die Bedürfnisse der Kunden nach mehr Einfachheit.

Für nur 12,99 Euro im Monat kann das Standard Netflix-Abo in der 12 Monats-Option dazu gebucht werden. Das Netflix-Abo Premium ist für 17,99 Euro zubuchbar. Bei 12 Monaten Mindestvertragslaufzeit erhalten Telekom Kunden*innen die 12-Monats-Option die ersten drei Monate für 0€. Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit kann monatlich gekündigt werden.

Wer noch mehr Freiheit möchte, entscheidet sich für die 1 Monatsvariante, welche monatlich kündbar ist.

Die Netflix-Optionen sind zu Festnetz, Mobilfunk und zu MagentaTV-Tarifen zubuchbar.

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