T-Systems und Google Cloud bauen Souveräne Cloud für Deutschland



T-Systems und Google Cloud bauen eine Souveräne Cloud für Deutschland. Sie richtet sich an deutsche Unternehmen, den öffentlichen Sektor und das Gesundheitswesen. Das gaben die beiden Unternehmen heute im Rahmen der Digitalisierungsinitiative Digital X in Köln bekannt. Die beiden Partner beschreiten neue Wege und entwickeln gemeinsam ein breites Spektrum an souveränen Cloud-Lösungen und Infrastrukturen der nächsten Generation. Damit können Kunden sensible Daten und Arbeitslasten in einer Souveränen Cloud verarbeiten – und gleichzeitig die Skalierbarkeit, Innovationskraft und Zuverlässigkeit von Public-Cloud-Diensten nutzen. Das Management der Services sowie der Betrieb der Souveränen Cloud unterliegt dabei der Kontrolle der Telekom-Tochter T-Systems.

"Unser gemeinsames strategisches Ziel ist es, die Digitalisierung europäischer Unternehmen und des öffentlichen Sektors bei der Verlagerung in die Cloud zu unterstützen", erklärt Adel Al-Saleh, Mitglied des Telekom-Vorstands und CEO von T-Systems. "Gemeinsam mit Google Cloud werden wir ein souveränes Cloud-Services-Portfolio aufbauen, das Kunden die volle Kontrolle über ihre Daten, ihre Software und ihren Betrieb bietet und gleichzeitig die volle Leistungsfähigkeit der Google Cloud nutzt. Dabei werden auch die strengeren Compliance-Anforderungen für öffentliche Einrichtungen adressiert. Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden in Deutschland eine Cloud-Lösung anbieten können, die sicher und souverän ist, aber auch Zugang zur Innovation und Skalierbarkeit von Google Cloud bietet. Zudem gibt es bereits Überlegungen für ein separates Angebot für Österreich und die Schweiz", fügte er hinzu.

Digitalen Wandel ermöglichen

Für ihr Wachstum brauchen Kunden Zugang zu Innovationen und Skalierbarkeit der Public Cloud. Auch wollen sie das Risiko vermeiden, sich an einen bestimmten Anbieter zu binden, und die Kontrolle über ihre Daten wahren. "Wir wollen den digitalen Wandel in Deutschland unterstützen", sagt Thomas Kurian, CEO von Google Cloud. "Datenschutz, Sicherheit und Kontrolle sind für europäische und deutsche Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Abläufe von entscheidender Bedeutung. Die Souveräne Cloud-Lösung, die wir gemeinsam mit T-Systems entwickeln, bietet öffentlichen und privaten Einrichtungen und Organisationen eine zusätzliche Ebene technischer und betrieblicher Maßnahmen und Kontrollen. Diese stellen sicher, dass deutsche Kunden ihre Anforderungen an Daten-, Betriebs- und Software-Souveränität erfüllen können."

Das neue gemeinsame Angebot wird ab Mitte 2022 zur Verfügung stehen und in den darauffolgenden Monaten ausgebaut. T-Systems wird die Verantwortung für eine Reihe von operativen Maßnahmen und Kontrollmechanismen übernehmen, um die Souveränität zu wahren, unter anderem Verschlüsselung und Identitätsmanagement. Darüber hinaus wird T-Systems relevante Teile der deutschen Google-Cloud-Infrastruktur kontrollieren. Jeder physische oder virtuelle Zugriff auf Einrichtungen in Deutschland (zum Beispiel bei routinemäßiger Wartung und Upgrades) wird unter der Aufsicht von T-Systems und Google Cloud gemeinsam erfolgen.

Volle Souveränität, volle Funktionalität

T-Systems wird das souveräne Cloud-Angebot zunächst für deutsche Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Automobilindustrie, dem öffentlichen Nahverkehr und dem öffentlichen Sektor bereitstellen. Die Vorteile sind:

Das gesamte Spektrum hoch innovativer und -skalierbarer Cloud-Technologie auf verschiedenen Souveränitätsstufen

Die Open-Source-Expertise von Google Cloud, die Wahlfreiheit bietet und einen Lock-in verhindert

Mehr Offenheit und Transparenz für Kunden

Einfache Integration in bestehende IT-Landschaften

Unterstützung bei der Einhaltung bestehender europäischer Richtlinien für souveräne Clouds, einschließlich der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Volle Skalierbarkeit der Public Cloud sowie Versions- und Funktionsparität zum globalen Netzwerk.

Co-Innovation Center in München

Zur erweiterten Partnerschaft gehört auch die gemeinsame Innovation. Experten-Teams beider Partner werden gemeinsam an Open-Source-Technologien und -Lösungen arbeiten, die die Anforderungen der Kunden an Effizienz, Datensicherheit und technische Souveränität erfüllen (Daten-, Betriebs- und Software-Souveränität).

T-Systems und Google Cloud vereinbarten auch, Know-how auszutauschen und ihre Kompetenzen durch Schulungen und Workshops in Europa auszubauen. Davon profitieren Partner und Kunden, die so den Wert und die Innovation von Souveränen Cloud-Lösungen voll ausschöpfen können.

In einem neuen Trainingscenter in München können Kunden die Souveräne Cloud testen und mit den Ingenieuren von Google Cloud und T-Systems an ihren spezifischen technologischen Herausforderungen arbeiten.

Über die Deutsche Telekom : Konzernprofil

Über T-Systems: T-Systems Unternehmensprofil

Über Google Cloud: Google Cloud unterstützt Unternehmen mit seinem umfangreichen Portfolio an Plattform-Services, Infrastruktur- und Branchenlösungen sowie Fachwissen dabei, die konzerneigene digitale Transformation durch datengestützte Innovationen voranzutreiben. Mit Cloud-Lösungen, die auf Googles Spitzentechnologie aufbauen, unterstützt Google Cloud Firmen jeder Größe dabei, künftige Herausforderungen effizienter, moderner und innovativer zu meistern. Weltweit steht Google Cloud Kunden in mehr als 150 Ländern als verlässlicher Partner zur Seite, um gemeinsam deren wichtigste geschäftliche Probleme zu stemmen.