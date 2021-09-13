Vermarktungsstart: Glasfaser für 107.000 Haushalte in neun Kommunen

Die Telekom startet heute mit der Vermarktung von weiteren 107.000 Glasfaser-Anschlüssen in neun weiteren Kommunen in Deutschland. Der Bau der Anschlüsse beginnt in Kürze. Von dieser Glasfaser-Ausbau-Tranche der Telekom profitieren Haushalte, Unternehmen und Schulen in

Bad Schwartau

Bayreuth

Düsseldorf

Erlangen

Frankfurt a.M.

Heidelberg

Leverkusen

Mannheim

Nürnberg

Die Anschlüsse bieten eine Geschwindigkeit bis zu 1 Gigabit pro Sekunde beim Download. Beim Upload sind es bis zu 200 Megabit pro Sekunde. Damit hat der Kunde den schnellsten Anschluss und hervorragende Stabilität für gleichzeitiges Streaming, Gaming und Homeoffice und ist bestens für die Zukunft vorbereitet.

„Wir machen auch beim Thema Glasfaser weiter Tempo, um Deutschland noch digitaler zu machen. Weitere 107.000 Haushalten, Unternehmen und Schulen starten im September in die Vermarktungswelle“, sagt Srini Gopalan, verantwortlich für das Deutschland-Geschäft der Telekom. „Das super-schnelle Internet kommt direkt ins Haus oder in die Wohnung. Jeder, der einen Glasfaser-Tarif bucht, bekommt die Leitung im Rahmen der aktuellen Vermarktung sogar kostenfrei.“

Kunden können den Glasfaseranschluss jetzt vorbestellen und zu den ersten gehören, die die neuen Anschlüsse verwenden können. Jeder Eigentümer, der sein Haus mit Glasfaser anschließt, steigert damit den Wert seiner Immobilie. Denn sie ist die Voraussetzung für Wohnortwahl von Familien, die soziale Netzwerke und Internetangebote nutzen.

Um möglichst schnell Glasfaser zu den Kunden zu bringen, werden jetzt Gebiete zunehmend parallel vermarktet und ausgebaut. Dies hat für Kunden den Vorteil, dass die Wartezeiten bis zur Nutzung des Anschlusses deutlich verkürzt werden.

Höhere Schlagzahl beim Glasfaser-Ausbau

„Wir erhöhen die Schlagzahl beim Glasfaserausbau deutlich“, sagt Walter Goldenits, Technikchef der Telekom Deutschland. „Damit legen wir weitere Grundsteine für eine sichere und moderne Digitalisierung in neun weiteren Gebieten in Deutschland. Fiber to the Home, also die Glasfaser bis in das Haus, ist der Standard für die Zukunft. Insgesamt stellt die Telekom für die Ausbauprojekte mehr als 500 Netzverteiler auf und benötigt rund 550 Kilometer Tiefbau. Das entspricht ungefähr der Entfernung zwischen Berlin nach Berchtesgaden“, so Goldenits.

Weitere Informationen zum Glasfaserausbau der Telekom erhalten die Bürgerinnen und Bürger bei regionalen Info-Veranstaltungen der Telekom. Zusätzlich ist das Unternehmen mit mobilen Verkaufsflächen vor Ort erreichbar.

Mehr Informationen zur Verfügbarkeit und den Glasfaser-Tarifen der Telekom:

www.telekom.de/jetzt-glasfaser

www.telekom.de/telekom-shops

kostenfreie Hotline unter 0800 2266100

Weitere Kommunen folgen noch in diesem Jahr. Damit sind in diesem Jahr bereits mehr als 600.000 Haushalte in die Glasfaser-Vermarktung der Telekom aufgenommen worden. Ein Großteil dieser Anschlüsse wird in den kommenden Monaten bereits für die Kunden nutzbar sein.