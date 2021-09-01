Weltweit sicher reisen: Telekom mit neuen Roaming-Optionen

Gute Nachricht für alle Telekom Mobilfunkkunden, die außerhalb der EU unterwegs sind. Mit den beiden neuen Angeboten Travel Mobil Basic und Travel Mobil Basic World bleiben Urlaubsreisende rund um die Welt sicher und bestens verbunden. Die Optionen sind ab dem 7. September flexibel buchbar und werden nach einer Laufzeit von einem Monat automatisch beendet.

Mit nur 14,95 € startet das neue Angebot Travel Mobil Basic. Es ist gültig in der Roaming-Ländergruppe 2 und beinhaltet:

1 GB Messaging (Internetnutzung 256 Kbit/s)

60 Minuten Telefonie für ankommende und abgehende Gespräche nach Deutschland sowie in die Ländergruppen 1 und 2.

100 SMS nach Deutschland sowie in die Ländergruppen 1 und 2.

Sollten Kunden darüber hinaus höhere Geschwindigkeiten oder mehr Volumen wünschen, sind Travel & Surf Pässe zubuchbar. Nach Ausschöpfung der Kontingente kostet die zusätzliche Telefonminute 0,39 Euro und jede folgende SMS 0,09 Euro.

Mit nur 29,95 € monatlich startet das Angebot Travel Mobil Basic World. Es ist gültig in den Roaming-Ländergruppen 2 und 3 und enthält:

1 GB Messaging (Internetnutzung 256 Kbit/s)

60 Minuten Telefonie für ankommende Gespräche und abgehende Gespräche nach Deutschland sowie in die Ländergruppen 1, 2 und 3.

100 SMS nach Deutschland sowie in die Ländergruppen 1, 2 und 3.

Auch dieses Angebot lässt sich bei Bedarf erweitern. So können zusätzlich Travel & Surf Pässe erworben werden, die das Volumen und die Surfgeschwindigkeit erhöhen. Ist das gebuchte Kontingent aufgebraucht, so beträgt der Folgepreis für eine Minute Telefonie 0,59 Euro und 0,09 Euro für jede folgende SMS.

Mit den Travel Mobil Optionen haben Telekom Mobilfunkkunden jederzeit und an jedem Ort die bestmögliche Netzabdeckung, da die Telekom in den meisten Ländern mit mehreren Netzanbietern kooperiert. So können unterwegs im Ausland ganz unabhängig vom WLAN z.B. Navigationstools oder Mobile Payment genutzt werden.

Weitere Informationen zu den Travel Mobil Optionen finden Sie unter:

www.telekom.de/unterwegs/tarife-und-optionen/roaming/travel-mobil-optionen

Allgemeine Informationen zum Thema Roaming wie zum Beispiel den Ländergruppen, Partnernetzen und Travel & Surf Pässen finden sich unter:

www.telekom.de/unterwegs/tarife-und-optionen/roaming

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