Jung aber Telekom: Neue Kampagne räumt mit Vorurteilen bei Young Tarifen auf



„Die Telekom ist günstiger, als du denkst“ – mit diesem Claim startet die Telekom eine neue Kampagne für ihre MagentaMobil Young Tarife. Ziel ist es, das Markenbild bei der Gen Z zurechtzurücken. Denn: Die Telekom hat ihre Mobilfunktarife für junge Menschen unter 28 Jahren erst Anfang September mit 50 Prozent mehr Datenvolumen aufgewertet. Jetzt dreht das Telekommunikationsunternehmen zusätzlich an der Preisschraube.

„Viele junge Menschen denken, dass unsere Tarife teuer sind und sie sich einen Telekom-Vertrag nicht leisten können. Mit diesem Vorurteil wollen wir aufräumen. Bei uns können junge Menschen das größte und beste 5G-Netz mit Angeboten nutzen, die für sie erschwinglich sind“, sagt Christian Loefert, Leiter Kommunikation und Vertrieb bei Telekom Deutschland.

Dafür nutzt die Kampagne einen beliebten Social-Media-Trend, mit dem die Zielgruppe schon allerlei Vorurteile und Klischees entkräftet hat: „Was andere denken versus, wie es wirklich ist.“

Die Kampagnen-Spots fokussieren sich auch inhaltlich auf die „Generation Social“. Sie stellen einer imaginierten Welt aus Champagner, Luxus und ganz viel Bling das echte Leben der jungen Telekom-Kundschaft gegenüber. So wird aus der Yacht ein Tretboot, aus der Polospielerin eine Reiterin auf dem Karussellpferd und aus dem Nobelrestaurant ein Foodtruck. Eingeordnet werden die Bilder über die Stimmen der Protagonist*innen aus dem Off: „Was andere von mir denken, wenn ich erzähle, dass ich bei der Telekom bin … versus, wie es wirklich ist.“ Die insgesamt vier Spots sind zielgruppengerecht im eigenen „Look & Feel“ inszeniert. Als 20-Sekünder laufen sie auf reichweitenstarken TV-Sendern und Online.

Die 360°-Kampagne startet am 19. Oktober unter dem Hashtag #JungAberTelekom und läuft im TV bis Ende November 2021.

Für die Social-Media-Kanäle wurde das Konzept entsprechend angepasst. Dadurch gestaltet sich der Content auf TikTok anders als bei Snapchat.

MagentaMobil Young Tarife

Mit den neuen MagentaMobil Young Tarifen können alle zwischen 18 bis 27 Jahren bis zu 50 Prozent sparen (Rabatt) und mit 50 Prozent mehr Leistung (Highspeed-Volumen) sicher im besten T5G Netz surfen. Das ganze Paket gibt es ab 19,95 Euro monatlich.

Mehr Informationen finden Interessierte unter: www.telekom.de/young

Credits

Kreation: DDB Hamburg

Media: Mindshare, Frankfurt

Media social: emetriq, Hamburg

Produktion: Tony Petersen Film GmbH, Hamburg

Regie: Bode Brodmüller

TV-Spots

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Lambo

Polo

Food

Fotos

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