MagentaMobil Young Tarife für Neukund*innen

Die MagentaMobil Young Tarife werden immer attraktiver. Erst Anfang September wertete die Telekom ihre Mobilfunktarife für junge Leute mit 50 Prozent mehr Datenvolumen auf. Jetzt dreht die Telekom zusätzlich an der Preisschraube. Neukund*innen profitieren über die gesamte Vertragslaufzeit von 24 Monaten von einer Grundpreisreduzierung in allen MagentaMobil Young Tarifen. In den Tarifvarianten S bis L sparen die jungen Leute 10 Euro monatlich. Wer sich für den MagentaMobil XL Young entscheidet, sogar 15 Euro.

Jede Menge Leistung ab 19,95 Euro

Zusätzlich gibt es ein monatliches Datengeschenk in den kleineren Tarifvarianten. Mit der Tarifvariante S erhalten die Nutzer*innen zusätzlich 1 GB pro Monat über die gesamte Vertragslaufzeit. In der Variante M sind es sogar 3 GB. Damit gibt es kostengünstig reichlich Datenvolumen für das mobile Surfen und Streamen im ausgezeichneten Netz der Telekom.

MagentaMobil S Young: 10 GB für 19,95 Euro/mtl.

MagentaMobil M Young: 21 GB für 29,95 Euro/mtl.

MagentaMobil L Young: 36 GB für 39,95 Euro/mtl.

MagentaMobil XL Young: unlimitiertes Datenvolumen für 59,95 Euro/mtl.

Zudem enthalten alle MagentaMobil Young Tarife zahlreiche Inklusivleistungen. Die jungen Leute telefonieren und versenden SMS unbegrenzt in alle deutschen Netze. Darüber hinaus ist eine HotSpot Flatrate sowie die Nutzung des 5G Netzes inklusive. Im EU-Ausland, Großbritannien sowie der Schweiz sind die inkludierten Tarifleistungen ohne Mehrkosten wie im Inland nutzbar.

StreamOn Optionen kostenlos zubuchbar

Nicht zu vergessen: Schon ab dem MagentaMobil S Young können Kundinnen und Kunden die Optionen StreamOn Gaming und StreamOn Music kostenlos hinzubuchen. Bei der Tarifvariante M kommt zusätzlich die Option StreamOn Music & Video hinzu. Ab der Tarifvariante L ist auch die kostenlose Zubuchoption StreamOn Social & Chat enthalten. Buchbar sind die MagentaMobil Young Tarife für alle jungen Leute unter 28 Jahren. Die Neukunden-Aktion startet am 5. Oktober und gilt bis zum 31. Januar.

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