Exklusive November-Highlights bei MagentaTV: ”Chapelwaite” und „Peter Maffay – Begegnungen”

Im November können sich MagentaTV-Kund*innen auf neue Entertainment-Highlights freuen: Die US-amerikanische Serie „Chapelwaite“ lädt zum Gruseln ein. Hauptdarsteller Adrian Brody entdeckt im Neuengland der 1850er-Jahre die dunklen Geheimnisse seiner Vorfahren – nach dem Vorbild einer Stephen King-Kurzgeschichte. Auch Talk-Fans kommen auf ihre Kosten: Peter Maffay kehrt mit seinem Gesprächsformat zurück. Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel setzt er seine Talkshow unter dem Titel „Peter Maffay – Begegnungen“ fort.

Feinster Horror aus der Feder von Stephen King

In der düsteren Drama-Serie „Chapelwaite“ zieht Captain Charles Boone (Adrien Brody) im Jahr 1850 mit seinen drei Kindern in die Kleinstadt Preacher's Corners. Hier hatten schon viele seiner Vorfahren gelebt – und offenbar einige dunkle Familiengeheimnisse gehütet. Der Witwer muss sich im beschaulichen Neuengland daher schon bald der unheilvollen Geschichte seiner Familie stellen. Dabei trifft Charles auch auf Rebecca Morgan (gespielt von Emily Hampshire, bekannt aus Schitt’s Creek). Die ehrgeizige junge Frau ist frisch vom College in ihre Heimatstadt zurückkehrt. Eigentlich soll Rebecca eine Geschichte für das angesehene Atlantic Magazine schreiben. Sie leidet jedoch unter einer Schreibblockade. Diese löst sich auf, als Boone mit seinen Kindern in der Stadt ankommt. Trotz der Proteste ihrer Mutter heuert Rebecca als Gouvernante des berüchtigten Herrenhauses Chapelwaite und der Familie Boone an – um über sie zu schreiben.

Die Handlung von „Chapelwaite“ basiert auf der Kurzgeschichte „Jerusalem's Lot“ von Gruselmeister Stephen King. Alle Folgen der zehnteiligen Horror-Serie stehen MagentaTV-Kund*innen ab dem 11. November in der Megathek kostenfrei und flexibel zum Abruf zur Verfügung.

„Peter Maffay – Begegnungen“: In Maffays Talk ist der Name Programm

In der zweiten Staffel seines Talkformats trifft Deutschlands größter Rockstar Peter Maffay prominente Gäste in neuer Begegnungsstätte: dem Gut Dietlhofen bei München. Für den Musiker ein besonderer Ort. Denn hier hat er mit seiner Tabaluga-Stiftung eine Erlebniseinrichtung für hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche geschaffen. In jeder Folge spricht Peter Maffay mit bis zu drei Prominenten über unterschiedlichste Themen – von Politik über Entertainment und Wirtschaft bis hin zu Religion. Zu Gast sind unter anderem die Show-Legende Thomas Gottschalk, Politikerin Sahra Wagenknecht, Musiker und Extremsportler Joey Kelly, Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel, TV-Moderator Reinhold Beckmann, Autorin Laura Karasek, Sängerin Balbina, TV-Urgestein Frank Elstner und einige mehr. Jede Ausgabe ist thematisch mit einem Peter Maffay-Titel verknüpft, der in der Sendung live performt wird.

Ab dem 14. November 2021 veröffentlicht MagentaTV exklusiv jeden Sonntag eine neue Folge der insgesamt 7-teiligen Show in der Megathek – wie immer ohne Zusatzkosten.

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