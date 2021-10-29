Telekom gewinnt den Mobilfunk-Netztest 2022 des Smartphone Magazins.

Das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom gewinnt den Netztest 2022 vom Smartphone Magazin. Als einziger Anbieter erhält das Netz der Telekom das Gesamturteil „Hervorragend“. Damit konnte sich die Telekom im Vergleich zum Vorjahr sogar noch steigern. Die Experten des Magazins haben zwei Monate lang Deutschlands Mobilfunknetze auf Herz und Nieren geprüft. Dabei haben sie mehr als zwei Millionen Messpunkten mit Handys vom Typ Samsung Galaxy S21 5G erhoben und damit verschiedene Kategorien bewertet. Das Smartphone Magazin bescheinigt der Telekom einen Gesamtsieg „in überlegener Manier“.

Das Netz der Telekom liegt bei den Messergebnissen in der Stadt und auf dem Land vorne. In beiden Bereichen zeigen die Testresultate einen deutlichen Abstand vor der Konkurrenz. Das Smartphone Magazin hat für den Test die sechs Kategorien Streaming, Download, Upload, Speedtest, Telefonie und Netzabdeckung unter die Lupe genommen. In vielen Teilkategorien erhält die Telekom das Punktemaximum. Auch den neu hinzugekommenen 5G Vergleich dominiert das Netz der Telekom. Die Netzabdeckung im Telekom Netz liege teilweise deutlich vor der Konkurrenz, so das Smartphone Magazin. In sieben von acht getesteten Städten gewinnt die Telekom den 5G Vergleich. So erreicht die Telekom am Ende den Testsieg mit 307 von 320 möglichen Punkten.

„Für uns steht das Kundenerlebnis im Fokus unseres Handelns“, sagt Walter Goldenits, Technikchef der Telekom Deutschland. „Netztests, wie der des Smartphone Magazins, geben uns - neben unseren eigenen umfangreichen Messungen – eine weitere Indikation, wie unsere Kundinnen und Kunden unsere Netze in Anspruch nehmen können. Wir freuen uns daher, dass wir aus diesem Mobilfunkvergleich als Sieger hervorgehen und wieder das beste Netz Deutschlands bieten.“

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil