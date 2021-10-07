Telekom und Eutelsat kooperieren bei der Versorgung entlegener Gebiete in Deutschland mit schnellem Breitband via Satellit

Die Deutsche Telekom und Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) haben eine Vereinbarung über die Vermarktung von schnellem Breitband über Satellit in Deutschland getroffen. Im Rahmen der Vereinbarung wird die Telekom ab Ende 2021 breitbandiges Internet via Satellit anbieten. Technische Basis hierfür ist der Konnect Satellit von Eutelsat. Davon können Haushalte in entlegenen Regionen oder mit begrenztem Zugang zu leistungsstarken Netzen profitieren. Die Telekom und Eutelsat haben außerdem vereinbart, zukünftig über die Erweiterung der Partnerschaft zu sprechen. Diese engere Zusammenarbeit würde dazu führen, dass die Telekom eigene Produkte über die aktuelle und zukünftige Infrastruktur von Eutelsat anbietet.

Der im November 2020 in Betrieb genommene Eutelsat Konnect verfügt über eine Gesamtkapazität von 75 Gbit/s und ist in der Lage, Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s für Privathaushalte und Unternehmen anzubieten. Der Satellit deckt ganz Deutschland sowie 14 weitere europäische Länder ab.

Einen ersten Einsatz testen die Telekom und Eutelsat zurzeit in Heimerzheim. Das Festnetz dort wurde vom Hochwasser stark in Mitleidenschaft gezogen. Per Satellitenverbindung gibt es nun eine WLAN-Versorgung am Pfarrheim des Ortes. Hier ist ein Info-Punkt, an dem Helfer*innen und betroffene Einwohner*innen ab sofort kostenlosen Zugang zum Internet haben.

„Wir wollen sowohl im Festnetz als auch im Mobilfunk führend sein", sagt André Almeida, Geschäftsführer Privatkunden der Telekom Deutschland GmbH. „Unser Glasfaserausbau bleibt einer der wichtigen Bausteine für die Digitalisierung in Deutschland. Die Telekom wird in den kommenden Jahren massiv dazu beitragen, die Zahl der Glasfaseranschlüsse für Haushalte und Unternehmen in Deutschland weiter zu steigern. Die Kooperation mit Eutelsat ist eine perfekte Ergänzung unseres Portfolios. Damit können wir Breitband über Satellit auch in abgelegenen Gebieten anbieten sowie in Regionen, in denen wir derzeit keine Hochgeschwindigkeitsanschlüsse haben."

Rodolphe Belmer, CEO von Eutelsat, zu der Vereinbarung: „Wir freuen uns, die Deutsche Telekom als Vertriebspartner für unser Satelliten-Breitbandangebot in Deutschland, einem der größten Märkte Europas, gewinnen zu können. Diese Art von Vereinbarung zeigt das Vertrauen der großen Telekommunikations-betreiber in unser Angebot. Sie unterstreicht die Bedeutung des Satelliten als kostengünstige und zuverlässige Infrastruktur, die es ermöglicht, die Reichweite über den Bereich der terrestrischen Netze hinaus auszudehnen und eine flächendeckende Abdeckung sicherzustellen. Nach den Vereinbarungen mit Orange in Frankreich und TIM in Italien ist diese Vereinbarung ein weiterer wichtiger Meilenstein, der unsere Markteinführungsstrategie in einem dritten wichtigen Markt in Europa stärkt."

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