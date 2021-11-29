Deutsche Rentenversicherung verlängert Verträge mit der Telekom

Die Deutsche Rentenversicherung beauftragt die Telekom mit dem sicheren Betrieb ihrer Kommunikationsnetze. Der Auftrag hat ein Volumen im dreistelligen Millionenbereich. Im Netz der Deutschen Rentenversicherung werden Millionen von Sozialdaten aller Bundesbürger*innen übertragen.

Telekom gewinnt Ausschreibung mit bestem Netz

Die Deutsche Rentenversicherung hat die Netzleistungen für Daten, Mobilfunk und Sprachverkehr sowie Internet-Anbindung neu ausgeschrieben. Die Telekom gewinnt mit dem besten Netz drei der Ausschreibungen. Sie betreibt somit auch künftig die bestehende Infrastruktur der Sprach-, Daten- und Mobilfunknetze. Die Deutsche Rentenversicherung verbindet darüber mehr als 500 Standorte und 8.000 mobile Mitarbeitende in ganz Deutschland.

Sie arbeitet mit hohen Sicherheitsstandards: Zusätzlich zu den bereits hochsicheren Datenverbindungen setzt die Deutsche Rentenversicherung weitere ergänzende Sicherheitstechnologien aus dem eigenen Trust-Center ein. Durch "Made in Germany" entsteht so ein doppeltes Maß an Sicherheit. "Das Netz der Deutschen Rentenversicherung zählt zu den kritischen Infrastrukturen in Deutschland. Der Schutz der Daten und des Netzes hat oberste Priorität. Dafür muss die Lösung technologisch auf dem neuesten Stand sein", sagt Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden der Telekom Deutschland.

Die Telekom setzt hierfür Technologien des Netzausrüsters Cisco Systems ein und bietet eine sichere, übergreifende Lösung, die alle Zugangstechnologien unterstützt. Dazu gehören das Hochgeschwindigkeitsnetz mit MPLS- und Direktverbindungen sowie Mobilfunk mit dem Turbo 5G und verschlüsselte Remote Dial-In Lösungen (RAS). Auch wirtschaftlich überzeugte die Telekom ihren Auftraggeber: die Deutsche Rentenversicherung senkt damit nicht nur ihre Kosten für den Netzbetrieb. Sie setzt damit auch weiterhin auf modernste zukunftsorientierte Technologien mit höchsten Sicherheitsstandards.

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