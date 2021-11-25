Telekom vergibt TV-Rechte für ausgewählte DEL-Spiele an Servus TV

Die Deutsche Telekom intensiviert die Zusammenarbeit mit ServusTV und vergibt eine Sublizenz für bis zu 29 Spiele der laufenden Eishockey-Saison in der PENNY DEL an den Privatsender. Ab dem 5. Dezember zeigt ServusTV Deutschland im Rahmen der „Servus Hockey Night powered by MagentaSport“ jeweils sonntags ein Spiel der deutschen Eishockey Liga. Die Partnerschaft läuft bis zum Ende der Saison 2023/2024. Für die kommenden Saisons 2022/23 und 2023/24 umfasst die Sublizenz 26 Spiele der Hauptrunde und bis zu 21 Spiele in den Playoffs. Die bisherige Vereinbarung mit Sport1 endet auf Wunsch des Sportsenders zum 28.November.

Das größte Eishockey Live-Angebot in Deutschland gibt es weiterhin nur bei MagentaSport: Alle Spiele der deutschen Eishockey Liga PENNY DEL inklusive der Playoffs – insgesamt bis zu 461 Spiele – live und in HD. Dazu Top-Spiele der deutschen Nationalmannschaft, alle Spiele des Deutschland Cups, die U20-WM und das DEL Wintergame – mehr Eishockey geht nicht.

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