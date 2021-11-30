Telekom Mail M: Das Postfach, das mitwächst

Wer träumt nicht von einer Wohnung, die mit den eigenen Bedürfnissen wächst? Diesen Traum kann die Deutsche Telekom nicht erfüllen - aber, was für die eigenen vier Wände unmöglich ist, wird für das eigene Mail M Postfach ab sofort Realität. Alle Kund*innen der Telekom, die das Mail M Angebot des Unternehmens nutzen, können den Grundspeicher von 15 Gigabyte (GB) kostenlos jeden Monat um 1 GB erweitern. Damit ist der E-Mail-Speicher nahezu grenzenlos. Wie geht das? Ganz einfach: im E-Mail-Center in die Einstellungen gehen und auf „Jetzt um 1 GB erweitern“ klicken.

Telekom Mail M ist das bewährte Mail-Angebot der Telekom und bietet zahlreiche Vorteile: An erster Stelle ist das Thema Sicherheit zu nennen. Nach strengstem Datenschutz werden die E-Mail-Daten in gesicherten Rechenzentren in Deutschland gespeichert und verschlüsselt übertragen. Sichere E-Mail-Adressen werden mit dem Siegel „E-Mail Made in Germany“ besonders gekennzeichnet.

Dazu kommt das weitere umfangreiche Leistungsangebot von Mail M: Neben dem 15 GB E-Mail-Speicher, der mitwächst, verzichtet die Telekom im E-Mail Center und den Telekom Mail Apps auf Werbung. Innerhalb von 24 Stunden können bis zu 5.000 E-Mails versendet werden. Mit der ergänzenden Sync-Plus App lassen sich E-Mails, Kontakte und Termine automatisch zwischen Smartphone und E-Mail Center synchronisieren. Im Weiteren gibt es bis zu 50 @magenta.de oder @t-online.de Adressen und 100 Ordner, die eine übersichtliche Ablage gewährleisten. Der monatliche Grundpreis für Mail M beträgt 2,95 Euro.

Darüber hinaus lassen sich mit der zugehörigen kostenlosen Telekom Mail App Postfächer anderer Anbieter für das Versenden, Empfangen und Organisieren von E-Mails einbinden.

Weitere Infos zum Mail-Angebot der Deutschen Telekom unter: www.telekom.de/telekom-e-mail

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