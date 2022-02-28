Grüne Angebote für Geschäftskund*innen

Nachhaltigkeit wird auch für Geschäftskund*innen immer wichtiger. Unternehmen suchen Maßnahmen, die ihnen helfen, Nachhaltigkeit in ihrem Geschäft zu integrieren. Ein Baustein können mobile Endgeräte sein. So werden zum Beispiel Millionen ungenutzte Alt-Handys und Tablets nach ihrer Nutzungszeit in vielen Unternehmen gelagert, weil sie noch kein Rücknahmekonzept für diese Geräte haben. Dafür bietet die Deutsche Telekom in Kooperation mit Partnern ihren Geschäftskund*innen entsprechende Angebote an.

Device-as-a-Service

Das Device-as-a-Service (DaaS) Angebot der Telekom in Zusammenarbeit mit everphone bietet das komplette Device-Handling für Geschäftskund*innen und einen geschlossenen Kreislauf für mobile Endgeräte an. Das beinhaltet die Vermietung, Wartung, Reparatur und den Austausch von mobilen Endgeräten sowie deren Rücknahme und Wiederaufbereitung nach Ablauf der Mietzeit. Hierdurch erhalten die Geräte einen zweiten Lebenszyklus und es können rund 50 kg CO2 Emissionen pro Endgerät eingespart werden. Beispielsweise konnte die Firma Henkel mit dem Device-Handling der Telekom von 6.000 Tablets für ihre Mitarbeitenden Einsparungen von 263,9 Tonnen CO2 erzielen. Aktuell können Geschäftskund*innen dieses Angebot schon im Projektgeschäft nutzen, die reguläre Markteinführung folgt im zweiten Quartal 2022. Das Device-as-a-Service Angebot ist mit dem #GreenMagenta Label gekennzeichnet.

Handyankauf

Seit über fünf Jahren bietet die Telekom Geschäftskund*innen ein einfaches und sicheres Ankaufsprogramm für gebrauchte Smartphones und Tablets in Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner Teqcycle an. Die Verlängerung des Lebenszyklus der Geräte durch Wiedervermarktung hat dabei erste Priorität. Teqcycle bewertet die alten Geräte und die Kund*innen erhalten ein Ankaufs-Angebot. Zudem bietet das Konzept eine fachgerechte Verwertung der Rohstoffe, wenn die Weiternutzung nicht möglich ist. Im gesamten Rückgabeprozess werden höchste Sicherheitsstandards eingehalten und es erfolgt eine DSGVO-konforme Datenlöschung. So können rund 48 kg CO2 Emissionen pro Endgerät eingespart werden.

In den letzten drei Jahren wurden über 80.000 Endgeräte von Geschäftskund*innen zurückgenommen. Dieser Handykreislauf ist auch mit dem #GreenMagenta Label gekennzeichnet.

Nachhaltige Endgeräte

Auch beim Kauf von neuen Geräten bietet die Telekom nachhaltige Produkte für Geschäftskund*innen an. Zum Beispiel das neue Fairphone 4. Seit September 2021 bietet die Telekom das weltweit erste nachhaltige 5G-fähige Smartphone an. Das Fairphone 4 ist das erste Elektronikmüll-neutrale Mobiltelefon auf dem Markt. Es ist modular aufgebaut, zu 100 Prozent in wiederverwertetes Material gehüllt und nutzt fair gewonnene Materialen aus nachhaltigen Ressourcen. Es sichert die langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen und unterstützt gängige Software. Ziel ist, die Nutzer zu ermutigen, ihre Telefone länger zu nutzen. Zudem bietet der Hersteller das Fairphone 4 mit 5-jähriger Garantie an.

Das Fairphone 4 ist als derzeit einziges Smartphone mit dem deutschen Umweltzeichen Blauer Engel ausgezeichnet und hat eine Top-Bewertung von 85/100 Punkten beim Eco Rating erhalten.

Eco Rating und #GreenMagenta

Die Eco Rating-Initiative wurde gemeinsam von der Deutschen Telekom, Orange, Telefónica (unter den Marken O2 und Movistar), Telia Company und Vodafone in 2021 ins Leben gerufen. Ziel ist es, für Kund*innen einheitliche und genaue Informationen über die Umweltauswirkungen in Zusammenhang mit Herstellung, Nutzung, Transport und Entsorgung von Smartphones zur Verfügung zu stellen. Anhand des Eco Ratings können Betreiber und ihre Kund*innen die Nachhaltigkeit von Mobilgeräten besser bewerten.

Zudem kennzeichnet die Telekom seit 2021 ausgewählte Produkte, Services, Maßnahmen und Initiativen, die einen positiven Beitrag zum Klimaschutz und zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen leisten, mit dem #GreenMagenta Label. Dazu zählt beispielsweise das Netz mit 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien, die Wiederverwendung gebrauchter Smartphones, sowie die Einsparung CO2 Emissionen und wertvoller Rohstoffe.

Diese Maßnahmen tragen zum Erreichen der ambitionierten Klimaziele des Konzerns - Klimaneutralität Scope 1-2 bis 2025, Scope 3 bis spätestens 2040 - bei.

Besuchen Sie uns – in Barcelona oder im Netz.

Erleben Sie unsere Produkte und Dienstleistungen live. Vom 28. Februar bis 03. März 2022 finden Sie die Deutsche Telekom in Halle 3 auf dem Stand 3M31. Wir freuen uns auf Sie.

Zum Schutz von Besuchern und Mitarbeitenden haben wir umfangreiche Hygiene-Maßnahmen auf unserem Stand beschlossen. Wir werden unseren Auftritt in Barcelona hybrid gestalten. Alle Veranstaltungen werden live gestreamt. Die wesentlichen Inhalte unserer Exponate werden auch online verfügbar sein.

Bühnenprogramm und Events: mwc.telekom.com

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