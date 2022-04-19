Bonn-Hofgartenwiese: Open-Air-Konzerte vom Mai in den August 2022 verlegt

„Covid-19“ breitet sich seit mehr als zwei Jahren über den Globus aus. Aufgrund des weiterhin dynamischen Pandemiegeschehens und der damit verbundenen Planungsunsicherheit hatte sich der Bonner Konzertveranstalter elh promotion entschlossen, die im Mai des Jahres geplanten Open-Air-Konzerte noch einmal zu verlegen.

Die Konzerte von Kraftwerk, den Fantastischen Vier und Robbie Williams finden nun Ende August 2022 auf der Hofgartenwiese in Bonn statt.

Diese Verlegungen erforderten eine umfangreiche Organisation und Koordination mit den Künstlern, deren Managements, der Universität der Stadt Bonn, der Deutschen Telekom und der Stadt Bonn. Ernst-Ludwig Hartz, Geschäftsführer der Ernst-Ludwig Hartz Promotion GmbH, die für die Durchführung der Open-Air-Konzerte verantwortlich ist, bedankt sich bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit und Kooperation. Gleichzeitig fügt er noch hinzu: „Die Gesundheit und Sicherheit unserer Konzertbesucher, Musiker und Mitarbeiter steht weiterhin an erster Stelle“.

Bonn - Hofgartenwiese Open-Air-Konzerte 2022

26.08.2022 Die Fantastischen Vier , Beginn: 19 Uhr (anstelle 13.05.2022)

27.08.2022 Bekanntgabe folgt Ende Mai 2022 *

28.08.2022. Kraftwerk 3D , Beginn: 21 Uhr (anstelle,14.05.2022)

30.08.2022 Robbie Williams , Beginn: 20.00 Uhr (anstelle 15.05.2022)

*Aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen kann erst Ende Mai 2022 die Bekanntgabe erfolgen

Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit für die Ersatztermine oder können an den Vorverkaufsstellen, wo sie gekauft wurden, zurückgegeben und erstattet werden.

Kontakt:

Artist & Promotion Service

Harald Engel

harald@haraldengel.com

Telefon: 02238-472616

Veranstalter:

E.L. Hartz Promotion GmbH

Ernst-Ludwig Hartz

ernest@noisenow.de

Telefon: 0228-9106615



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