Gigabit-Internet für 381 Neubaugebiete

Die Telekom hat im ersten Quartal 2022 381 Neubaugebiete, darunter 42 Gewerbegebiete, mit Glasfaser erschlossen. Rund 31.000 Haushalte und Gewerbetreibende profitieren zukünftig von einem schnellen Glasfaser-Anschluss mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde beim Herunterladen. Beim Hochladen sind es 200 Megabit pro Sekunde (MBit/s).

„Glasfaser ist die Zukunft. Deswegen sind Neubaugebiete ein großer Teil unseres Glasfaser-Ausbaus, sowohl in Stadt und auf dem Land. Wir als Telekom stehen als verlässlicher Partner zur Seite, wenn es um stabile und zukunftssichere Glasfaser-Anschlüsse zu Hause geht. Nur mit dem Glasfasernetz der Telekom werden die Bewohnerinnen und Bewohner von Neubaugebieten aus einer reichhaltigen Anzahl von Internetanbietern auf dem Netz der Telekom profitieren können", sagt Klaus Müller, Glasfaser-Verantwortlicher der Telekom.

Ein Glasfaser-Anschluss steigert nicht nur den Wert einer Immobilie, sondern rüstet sie auch für die Zukunft. Sie lässt sich einfacher vermieten oder verkaufen. Darüber hinaus bietet der Glasfaser-Anschluss alle Möglichkeiten für digitale Anwendungen: Zum Beispiel Homeoffice-Anbindung, IP-TV, Streaming Dienste und Online-Gaming. Auch Betriebe können damit auf die stetig wachsenden digitalen Anforderungen flexibel reagieren.

Besserer Service für Kommunen und Bauträger*innen

Die Telekom hat deutschlandweit 35 Lifecycle-Teams für Neubaugebiete etabliert. Expertinnen und Experten aus den Bereichen Technik, Service und Vertrieb begleiten und betreuen Kommunen und Bauträger umfassend von der ersten Kontaktaufnahme bis zum fertigen Hausanschluss.

Weitere Ausbauplanung

Die Telekom baut jährlich rund 2.000 Neubaugebiete mit Glasfaser in Deutschland aus. So wurde bereits für 766 weitere Gebiete die Ausbauentscheidung getroffen. Rund 41.500 Haushalte und Gewerbeeinheiten können von diesem Ausbauvorhaben profitieren. Wer wissen möchte, ob er vom Ausbau profitiert hat, kann auf www.telekom.de/glasfaser seine Versorgung prüfen. Mehr Informationen zum Glasfaser-Hausanschluss erhalten Eigentümerinnen und Eigentümer unter 0800 330 1903 oder im Internet unter www.telekom.de/bauherren .

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