Besser geht’s nicht: „Bestbesetzung“ mit Fußballstar Neymar Jr. und finale Staffel von „Better Things“ bei MagentaTV

MagentaTV startet mit einer neuen Staffel des MagentaTV-Originals „Bestbesetzung“ in den Sommer 2022. Zum Auftakt der insgesamt sechs neuen Folgen trifft Johannes B. Kerner in seiner Talkshow Fußball-Superstar Neymar Jr. zum Gespräch. In entspannter Atmosphäre spricht der Brasilianer über Sportliches und Privates, über Siege, Niederlagen und seinen großen Traum vom WM-Titel.

Mit Humor und viel Gefühl geht es im Juli in die fünfte und letzte Staffel der Comedy-Serie „Better Things“. „Californication“-Star Pamela Adlon spielt darin eine alleinerziehende Schauspielerin. Dabei wird klar: Kinder und Karriere unter einen Hut zu bekommen, ist eine Herausforderung. Es ist aber vor allem auch brüllend komisch und sehr bewegend.





MagentaTV-Original „Bestbesetzung“: Johannes B. Kerner zu Gast bei Neymar Jr.

Staffel 3 von „Bestbesetzung“ mit Johannes B. Kerner beginnt mit einem absoluten Highlight. Der bekannte Talkmaster trifft Neymar Jr. zum exklusiven Gespräch. In der ersten von sechs neuen Folgen gewährt der brasilianische Fußball-Superstar spannende Einblicke in sein privates und sportliches Leben. Er verrät, was ihn inspiriert und bewegt. Dabei geht es auch um seine Kindheit. Die verbrachte der heutige Multimillionär in bescheidenen Verhältnissen. So wuchs er mit neun Personen in einer winzigen Wohnung in der Favela auf. Neymar spricht zudem über den Moment, in dem er entdeckte, dass er kein durchschnittliches Fußballkind ist. Heute empfindet er vor allem Dankbarkeit. Viele Ziele hat der Ausnahmesportler bereits erreicht. Ein entscheidender Traum soll sich dieses Jahr erfüllen. Neymar will mit der brasilianischen Nationalmannschaft Weltmeister werden.

Die erste Folge von Staffel 3 des MagentaTV-Originals „Bestbesetzung“ ist ab dem 27. Mai exklusiv bei MagentaTV zu sehen.

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