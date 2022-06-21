Mehr Live-Sport geht nicht! MagentaTV bringt die „MegaSport Option“ an den Start.

Die Deutsche Telekom macht Sport-Fans pünktlich zum Start der Fußball-Saison 2022/23 ein einzigartiges Angebot. Mit der „MegaSport Option“ kombiniert MagentaTV die Live-Sportpakete der Streaming-Anbieter WOW (vorher Sky Ticket), DAZN sowie MagentaSport und bietet damit ein gebündeltes Angebot aller relevanten Sport-Anbieter unter einem Dach.

„Magenta TV bietet WOW Live-Sport, DAZN und MagentaSport zusammen in einem Abo zu einem attraktiven Preis an. Nur bei uns gibt es zudem alle Spiele der Basketball-EM und der Fußball-WM,“ sagt Arnim Butzen, TV-Chef bei der Telekom Deutschland. „Mit der ‚MegaSport Option‘ etablieren wir MagentaTV weiter als Heimat für alle Sport-Begeisterten. Damit setzen wir unsere Strategie konsequent fort und bündeln alle relevanten Anbieter auf unserer TV-Plattform.“

Umfangreiches Paket zu attraktiven Konditionen

Mit der „MegaSport Option" können Fans einfach und bequem den Live-Sport von Sky mit WOW genießen, darunter die 1. und 2. Fußball-Bundesliga am Samstag, den DFB-Pokal und die Premier League. Bei DAZN erleben Fans die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die UEFA Champions League inklusive Konferenz sowie die europäischen Top-Ligen LaLiga, Serie A und Ligue 1. Außerdem umfasst das Paket über MagentaSport die 3. Liga, die deutsche Eishockeyliga PENNY DEL und die FLYERALARM Frauen-Bundesliga sowie über WOW Live-Sport die Formel 1, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga und die NHL und darüber hinaus über DAZN die NBA und NFL.

MagentaTV Kund*innen profitieren so nicht nur von mehr Einfachheit in einer zunehmend fragmentierten Sportrechtelandschaft. Sie erhalten auch einen attraktiven Preisvorteil: Die „Megasport Option“ gibt es anstatt für 51,94 Euro für die jeweiligen Einzelabonnements im Jahresabo für nur 45 Euro pro Monat. Wer bis zum 31.8.2022 bucht, zahlt sogar nur 39 Euro pro Monat. Ab dem 13. Monat kostet die Option 48 Euro pro Monat. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 12 Monate, danach ist die Option monatlich kündbar.

Komfortabler wird es auch: Zusätzlich zur DAZN-App wird MagentaTV zum Saisonstart die beiden linearen TV-Sender DAZN1 und DAZN2 anbieten, die über den Programmguide (EPG) zu finden sind. Alle WOW Live-Sport-Kanäle werden zusätzlich zur Verfügbarkeit über die WOW App zum Saisonstart auch in den EPG auf MagentaTV-Geräten integriert. MagentaSport steht über App und 21 Kanäle zur Verfügung.

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