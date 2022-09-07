7.000 Antennen: Telekom vergrößert 5G-Netz

Die Deutsche Telekom verstärkt ihren 5G-Ausbau: Mehr als 7.000 Antennen zählen jetzt zum Highspeed-5G-Netz der Telekom in Deutschland. Rund 350 neue Standorte kamen in den letzten Wochen dazu. Insgesamt bilden damit mehr als 2.300 Standorte das sehr schnelle 5G-Netz. Die Antennen funken auf der 3,6-Gigahertz-Frequenz (GHz). Bis zu einem Gigabit pro Sekunde sind im Download möglich.

Neuer Datenrekord auf der Wiesn

Nach nur einer Woche hat die Telekom ihren Datenrekord auf dem Oktoberfest eingestellt: Im Netz der Telekom auf der Wiesn wurden in diesem Jahr bereits 88 Terabyte an Daten übertragen und fast zwei Millionen Gespräche geführt. 2019 wurden während der gesamten Festzeit von 16 Tagen noch 76 Terabyte übertragen. Dieser Wert wurde jetzt nach nur einer Woche am 2. Wiesn-Samstag eingestellt. Der Datenverkehr war am 2. Wochenende noch einmal deutlich höher als eine Woche zuvor.

Die Telekom setzt in diesem Jahr erstmals 5G ein und sorgt damit für einen reibungslosen Ablauf bei der Datenübertragung: Zehn Mobilfunk-Masten und vier Standorte in Bierzelten versorgen die Gäste auf der Wiesn. Die Kapazität dieser Sonderversorgung reicht aus, um eine mittelgroße Stadt mit Mobilfunk zu versorgen. In der Spitze sind rund 25.000 Nutzerinnen und Nutzer gleichzeitig im Netz der Telekom aktiv und telefonieren oder übertragen Daten.

Highspeed-5G in mehr als 500 Städten und Gemeinden

Auf dem ultraschnellen 3,6-Gigahertz-Band ist 5G in mehr als 500 Städten und Gemeinden verfügbar. Neu dabei sind Kommunen aus dem gesamten Bundesgebiet, u.a. Büsum (Schleswig-Holstein), Dernau (Rheinland-Pfalz), Feldkirchen (Niederbayern), Röbel/Müritz (Mecklenburg-Vorpommern), Rosenthal am Rennsteig (Thüringen) und Spraitbach (Baden-Württemberg). Auch in größeren Städten verbessern und verdichten die Technik-Teams das 5G-Netz der Telekom. Dazu gehören alle deutschen Großstädte.

Das Netz der Telekom zeichnet sich aus durch seine hohe Verfügbarkeit in der Stadt und auf dem Land, seine superschnellen Download-Geschwindigkeit und seine geringen Antwortzeiten (Ping). In Deutschland können mittlerweile mehr als 92 Prozent der Menschen mit 5G surfen. Damit wurde das ursprüngliche Jahresziel bereits im Sommer erreicht.

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