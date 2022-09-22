MagentaMobil Prepaid: Ein Jahr lang zusätzlich pro Monat 3 GB Datenvolumen

Die Telekom stattet ihre Prepaid-Tarife aktionsbezogen mit mehr Datenvolumen aus. Ein Jahr lang erhalten Neukund*innen 3 GB zusätzlich pro Monat beziehungsweise vierwöchigem Abrechnungszeitraum. Die Aktion gilt für alle, die sich im Zeitraum vom 27. September bis 8. November für einen Tarif MagentaMobil Prepaid M, L, XL oder MagentaMobil Prepaid 5G-Jahrestarif neu entscheiden. Damit bietet die Telekom ein interessantes Angebot für alle, die ins beste Netz (Chip Heft 1/2022) wechseln wollen, ohne sich vertraglich zu binden. Von den Aktionsvorteilen profitieren ebenso Bestandskund*innen, wenn sie in einen höherwertigen Tarif wechseln.

Doppeltes Datenvolumen für ein Jahr im 5G-Jahrestarif

Mit der Aktion verdoppelt sich das Datenvolumen im MagentaMobil Prepaid 5G-Jahrestarif. Damit wird dieser Tarif besonders attraktiv. Für einmalig 99,95 Euro erhalten Neukund*innen 72 GB statt der bisherigen 36 GB. Das sind umgerechnet monatlich 6 GB für 8,30 Euro.

Die MagentaMobil Prepaid-Tarife mit vierwöchiger Laufzeit erhalten ebenfalls ein Jahr lang 3 GB zusätzlich. Damit steigt das inkludierte Datenvolumen in 13 Abrechnungszeiträumen. Alle Aktionstarife im Detail:

MagentaMobil Prepaid M: 6 GB (3 GB + 3 GB) für 9,95 Euro (28 Tage)

MagentaMobil Prepaid L: 8 GB (5 GB + 3 GB) für 14,95 Euro (28 Tage)

MagentaMobil Prepaid XL: 10 GB (7 GB + 3 GB) für 24,95 Euro (28 Tage)

MagentaMobil Prepaid 5G-Jahrestarif: 72 GB (36 GB + 36 GB) für 99,95 Euro (1 Jahr)

Zu den weiteren Inklusivleistungen gehört die Nutzung des 5G-Netzes. Ebenso ist eine Telefonie-Flat inkludiert, mit der Nutzende unbegrenzt in deutsche Mobilfunk-Netze sowie ins Festnetz telefonieren und simsen.

Die Prepaid-Tarife mit Aktionsvorteil sind vom 27. September bis 8. November im Telekom Shop, online auf telekom.de, im Service sowie im Handel erhältlich. Bestandskund*innen, die in einen höheren Tarif wechseln wollen, wenden sich an Mitarbeitende in den Telekom Shops oder im Fachhandel, um vom Aktionsvorteil zu profitieren.

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