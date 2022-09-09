IT Sicherheit für Vitesco Technologies – alles aus einer Hand

Eine neue Sicherheitsarchitektur für das Unternehmen aufsetzen. Das ist das Ziel der strategischen Zusammenarbeit von Telekom und Vitesco Technologies. Vitesco Technologies ist ein führender Anbieter von modernen Antriebstechnologien und Elektrifizierungslösungen. Das Unternehmen hat, neben Aufbau und Betrieb der IT-Systeme, seine IT-Security neu definiert. Eine innovative Cloud-Strategie macht zusätzlich spezifische Leistungen notwendig, um Services und Infrastrukturen in der Public Cloud abzusichern. Mit der Beratung durch Telekom Security entstand so eine Sicherheits-Architektur, die genau zum Unternehmen passt.

Eine wichtige Rolle spielt dabei das Security Operations Center (SOC) der Telekom Security. Hier überwachen rund 200 Experten im 24-Stunden-Betrieb die Systeme der Telekom und die ihrer Kunden. Täglich werden mehr als eine Milliarde sicherheitsrelevante Daten aus 3.000 Datenquellen nahezu vollautomatisiert analysiert. Die Analyseteams extrahieren die relevanten Indikatoren für Angriffe und verarbeiten Verdachtsfälle in Bruchteilen von Sekunden. Sie analysieren tatsächliche Vorfälle und leiten Gegenmaßnahmen ein.

Für Vitesco Technologies bündelt das SOC zwei Dienste: Security Information and Event Management (SIEM) sowie Security Orchestration, Automation and Response (SOAR). Das SIEM-System sammelt Logs aus verschiedenen Quellen und analysiert sie. Entsprechen die Daten bestimmten, vordefinierten Detection-Szenarien werden Alarme ausgelöst, die an das SOAR-Team der Telekom Security weitergegeben werden. Dort werden sie von Security-Analysten und Datenanalysten bewertet. Die Identifikation der individuellen, auf Vitesco Technologies zugeschnittenen Detection-Szenarien durch die Telekom Security war ein wesentlicher Aspekt beim Aufbau der Sicherheitsarchitektur.

Qualifizierte Alarme werden als Incident an das interne Security-Team bei Vitesco Technologies weitergegeben. Bei einem akuten Sicherheitsvorfall kommt der Incident Response Service zum Einsatz. Sicherheitsexperten der Telekom Security stehen bei Bedarf kurzfristig zur Verfügung, um das Security-Team von Vitesco Technologies zu unterstützen.

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