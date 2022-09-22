MegaStream: MagentaTV bietet gebündelten Streaming-Spaß

Tolle Botschaft für alle, die von bester Unterhaltung nicht genug bekommen können. Telekom bietet ab dem 5. Oktober den neuen MagentaTV Tarif „MegaStream“ an. Für 26 Euro im Monat erhält man Zugriff auf die Inhalte von Disney+, Netflix Standard und RTL+ Premium.

Ebenso inklusive sind über 100 TV-Sender in HD, den Zugriff auf die Megathek (MagentaTV Mediathek), 50 Stunden Cloud-Speicher sowie die Restartfunktion, Replay und Timeshift. Als Sahnehäubchen kann man das neue Angebot auf fünf Geräten nutzen und sogar an drei Geräten gleichzeitig. Mehr geht nicht – einfach Mega oder MegaStream.

Für MagentaTV Neukundinnen und Kunden mit Internet und Festnetz, hat das Unternehmen ein super Angebot, das sich sehen lassen kann:

Für die Monate 1 bis 6 ist MegaStream kostenlos, für die Monate 7 bis 12 fallen 21 Euro monatlich an. Ab dem 13. Monat wird der reguläre Preis von 26 Euro monatlich in Rechnung gestellt.

Wer MagentaTV nutzen will kann für nur 5 Euro mit dem Angebot MagentaTV Basic einsteigen. Zusätzliche Tarife wie MagentaTV Smart, MagentaTV Entertain und MagentaTV Netflix runden das Angebot ab. Es werden auch MagentaTV Tarife unabhängig vom Internetanbieter angeboten. Weitere Informationen unter: www.telekom.de/magentatv

Interessant ist auch das Hardware-Angebot: Der MagentaTV Stick, die MagentaTV One Box und für alle Apple Fans rundet Apple TV mit einer besonders für MagentaTV gestalteten Fernbedienung. Einfach mal stöbern und sehen, wie Unterhaltung heute funktioniert: www.telekom.de/magenta-tv/geraete

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