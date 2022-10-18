Founders Factory und hubraum starten Venture-Studio in Berlin

Founders Factory, ein globaler Company Builder und Early-Stage-Investor aus London, und hubraum, der Tech-Inkubator der Deutschen Telekom, gründen ein neues Venture-Studio: Über das Joint Venture mit Sitz in Berlin wollen beide innovative digitale Unternehmen entwickeln, finanzieren und gründen.

Dies stellt einen neuen strategischen Ansatz für hubraum dar, der mit seinem Investmentfonds normalerweise in bestehende Startups investiert. Im Gegensatz dazu wird das Joint Venture gemeinsam mit Gründern an der Entwicklung neuer Konzepte arbeiten. Eine mögliche Finanzierung über hubraum erfolgt erst im Anschluss. Europäische Jungunternehmer profitieren beim Venture Studio neben finanzieller Unterstützung vom Netzwerk und der operativen Unterstützung von Founders Factory sowie dem Zugang zur Netz-Technologie der Telekom, ihren Experten und Kunden.

"Seit 2015 investieren wir über unseren hubraum-Investmentfonds in Startups. Founders Factory bietet mit seinem ‚Venture‘-Ansatz zum Aufbau neuer Unternehmen eine attraktive neue Möglichkeit für unsere Arbeit mit Entrepreneuren. Über das Joint Venture wollen wir gemeinsam Innovationen über das Kerngeschäft der Telekom hinaus tätigen und mit Gründern aus der ganzen Welt zusammenarbeiten und in sie investieren,“ erläutert Axel Menneking, Leiter hubraum, die Strategie des Joint Ventures. „Wir möchten den Telekommunikations-Bereich weiter digitalisieren.“

Hauptsitz des Venture-Studios wird Berlin sein. Hier arbeiten hubraum und Founders Factory zusammen, um in den nächsten Jahren ein Portfolio neuer innovativer Tech-Startups aus ganz Europa aufzubauen. Der Fonds sucht insbesondere Startups mit Technologien, die die Zukunft der Telekommunikation unterstützen oder verändern können. Die Lösungen der neuen Unternehmen sollen sich auf die Zukunft von Handel und Werbung, IoT im Unternehmen, Datenschutz und die digitalisierte Telekommunikation fokussieren.

Henry Lane Fox, CEO der Founders Factory, erklärt: "Berlin ist dank seiner Infrastruktur, seiner Talente und seiner lebendigen Community eine erste Wahl für Gründer und Startups. In der Zeit nach Corona wächst die Stadt weiter mit führenden Unternehmen im Bereich Technologie für Finanzdienstleistungen und Bildung oder auch Mobilität. Unser neues Berliner Venture-Studio kombiniert die operative Kompetenz der Founders Factory mit der weltweit führenden Infrastruktur und den Dienstleistungen der Deutschen Telekom, um außergewöhnliche unternehmerische Talente beim Aufbau der nächsten Generation digitaler Unternehmen in Europa zu unterstützen."

Interessierte Unternehmer können sich ab sofort hier bewerben.

Erstes Engagement der Founders Factory in Deutschland

Mit der Zusammenarbeit mit hubraum expandiert Founders Factory nach Deutschland und in das aufstrebende Tech-Ökosystem Berlins. Dieses mobilisierte im Jahr 2021 10,5 Milliarden Euro an Investitionen und 60 Prozent der gesamten Startup-Finanzierung in Deutschland. Vor der Gründung des Berliner Studios brachte die Founders Factory bereits mehr als 80 Startups weltweit an den Start, darunter das Robotik- und Küchenautomatisierungs-Startup Karakuri und die KI-Shopping-App Nate.

hubraum unterstützt die Gründung von Startups, die nicht nur für die Telekom, sondern auch für das gesamte Öko-System interessant sind und kooperiert mit externen Experten wie der Founders Factory.

Die Zusammenarbeit wurde anlässlich des zehnjährigen Bestehens von hubraum bekannt geben. In diesen zehn Jahren hat hubraum 22 Programme durchgeführt, ein internationales Team an drei Standorten (Berlin, Krakau, Tel Aviv) aufgebaut, 34 Investitionen getätigt, 16 Ausgründungen unterstützt und dabei 10.000 Startup-Ideen geprüft.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil

Über hubraum : hubraum ist der Tech-Inkubator der Deutschen Telekom und glaubt an eine greifbare Zukunft: Im wahrsten Sinne des Wortes bringt er Tech-Innovationen von der Theorie in die Praxis. Indem hubraum die Technologien seiner Partner mit den führenden europäischen Telekommunikationsunternehmen zusammenbringt, sorgt er für Innovationstransfer und schafft Geschäftsmöglichkeiten für beide Seiten. hubraum arbeitet seit 2012 von seinen Standorten in Berlin, Krakau und Tel Aviv aus mit dem digitalen Ökosystem zusammen.

hubraum hat sich der Innovation und Zusammenarbeit verschrieben und bietet Startups Zugang zu den modernsten Technologien. Das Unternehmen ist stolz darauf, ein Portfolio von Premieren vorweisen zu können: 2017 war unser Berliner Campus der erste Standort in Europa, der eine 5G-Live-Verbindung in einer realen Umgebung anbot. In ähnlicher Weise war der hubraum-Campus in Krakau einer der ersten Standorte in Polen, an dem NB-IoT-Konnektivität, LTE-M, Low Latency Cloud und 5G der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. In den letzten zehn Jahren hat hubraum einige der innovativsten Startups in Europa auf ihrem Weg zum Erfolg unterstützt. Er hat mit Unternehmen wie Blinkist, Tier Mobility, ProGlove, ABARO, Flexperto, Teraki, forwARdgame, MOWEA und anderen zusammengearbeitet.

Über Founders Factory : Founders Factory baut und finanziert Startups zusammen mit außergewöhnlichen Unternehmern und den weltweit führenden Unternehmen. Founders Factory hat seinen Hauptsitz in London und bietet Gründern Kapital, operative Unterstützung durch ein Team von 100 Experten aus der Praxis und einen konkurrenzlosen Zugang zu Branchenführern wie L'Oreal, Aviva, Guardian Media Group, Netcare, Standard Bank, Johnson & Johnson D.C. und Reckitt. Das Venture Studio der Founders Factory gründet Unternehmen von Anfang an mit und entwickelt neue Ideen, Technologien und Geschäftsmodelle zu wachstumsstarken Unternehmen. Mit sektoralen Accelerator-Programmen und Risikofonds für Startups in der Pre-Seed- und Seed-Phase investiert Founders Factory in talentierte und vielfältige Gründerteams in allen Branchen und Regionen - mit aktuellem Schwerpunkt auf FinTech, Gesundheit, Klima, Medien & Telekommunikation, Verbraucher und Web3. Seit 2015 haben die 300 Portfoliounternehmen von Founders Factory - 80 davon wurden im Studio gegründet - Folgefinanzierungen in Höhe von 720 Millionen US-Dollar von namhaften Investoren wie NfX, Coatue, Forerunner, Tencent, Mubadala und firstminute Capital erhalten.