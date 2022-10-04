Gegen den Trend: Rekord-Wiesn beim Mobilfunkverkehr

Während des Oktoberfests wurden im Mobilfunknetz der Telekom 165 Terabyte an Daten übertragen. Ein Rekord. Die bisherige Bestmarke stammt aus dem Jahr 2019. Damals wurden 76 Terabyte an Daten übertragen. Der Datenverkehr hat sich also mehr als verdoppelt. Und das, obwohl die Zahl der Besucher*innen auf dem Oktoberfest im Vergleich zu 2019 von 6,3 Millionen auf 5,7 Millionen zurückgegangen ist.

Für das Volksfest hat die Telekom eine Sonderversorgung auf dem Gelände aufgebaut, die aus zehn mobilen Standorten und vier Zelt-Standorten bestand. Zum ersten Mal hat die Telekom in diesem Jahr auf dem Oktoberfest den Mobilfunkstandard 5G eingesetzt. 5G hat einen wesentlichen Anteil daran, dass der stark gestiegene Mobilfunkverkehr während der siebzehn Festtage mühelos übertragen werden konnte: Über 30 Prozent der Daten liefen über das 5G-Netz. Zum gestiegenen Datenverkehr passt die Einschätzung der Veranstalter, dass das Publikum auf dem Oktoberfest deutlich jünger war als noch 2019. Ebenfalls auffällig in diesem Jahr: Rund 30 Prozent des Datenumsatzes geht auf „Roamer“ zurück – das heißt durch Nutzer*innen aus fremden Netzen. Außerdem wurden auf der Wiesn wurden rund 3,4 Millionen Telefonate geführt.

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