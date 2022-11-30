DEL Wintergame live bei MagentaSport

Am 3. Dezember 2022 steigt ein besonderes Eishockey Highlight: das DEL WINTER GAME, erstmals wieder seit 2020. MagentaSport überträgt ab 16 Uhr live die 5. Auflage des Eishockey-Open-Air-Spektakels im RheinEnergieSTADION. Über 40.000 Fans werden für Stimmung beim Klassiker Kölner Haie gegen Adler Mannheim sorgen . Das Topspiel der PENNY DEL wird mit 15 Kameras innovativ in Szene gesetzt. Dazu zählt auch ein Chip im Puck für neue Erkenntnisse und Einblicke auf dem Eis. Stimmungsvoll wird die Mitsing-Institution "Kölle Singt". Für alle MagentaTV-Kunden ist die Live-Übertragung auf dem Kanal MS Sport kostenfrei.

TV-Premiere: Innovative Live-Daten für die Fans

Erstmals sind alle Spieler und der Puck mit Chip ausgestattet, der während des Spiels neue Daten in Echtzeit liefert. Damit werden beispielsweise Team- und Spielerstatistiken wie Höchstgeschwindigkeiten von Spielern und Puck, Passquote, Laufleistung der Teams und einzelner Akteure live abgebildet. Ein zusätzlicher, starker Service für die Zuschauer, der eine neue Qualität schafft und zusätzliche Einblick in die Sportart Eishockey vermittelt. MagentaSport produziert das DEL Wintergame mit fünfzehn Kameras, unter anderem mit einer 360-Grad-Seilkamera. Die Moderation übernimmt Konstantin Klostermann, Basti Schwele kommentiert, als Experten sind Christoph Ullmann und Patrick Ehelechner im Einsatz.

Das nächste Eishockey- Highlight bei MagentaSport : Die U-20 WM

MagentaSport hat nach dem Wintergame als nächstes großes Highlight auch die 47. IIHF U-20- Junioren Eishockey-Weltmeisterschaft 2023 im Programm. Sie findet zum dritten Mal in Folge in Kanada statt. Vom 26. Dezember bis zum 6. Januar spielen die deutschen Nachwuchsstars von Cheftrainer Tobias Abstreiter in Halifax und Moncton um den Titel. Das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft ist am 27. Dezember gegen Schweden.

Das beste Eishockey-Angebot bei MagentaSport

MagentaSport zeigt alle Spiele der DEL einzeln und in der Konferenz. Ausgewählte DEL Live-Spiele laufen seit September zusätzlich auch auf dem neuen Sportkanal „MS Sport“ auf MagentaTV. Darüber hinaus die U20-WM im Dezember, die Länderspiele im kommenden Frühjahr und als Abschluss die Eishockey WM der Herren im Mai 2023. MagentaSport ist als TV-Angebot bei MagentaTV zu empfangen, darüber hinaus über die MagentaSport Streaming App auf allen SmartTVs und bei magentasport.de zu sehen, immer auch mobil.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil