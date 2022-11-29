Mobilfunk- und 5G-Netztest der connect: Telekom gewinnt mit der Bestnote „Überragend“

Die Telekom gewinnt den Mobilfunk- und 5G-Netztest 2023 der connect in Deutschland. In allen drei Testbereichen – Sprache, Daten und Crowdsourcing – setzt sich das Netz der Telekom an die Spitze und erreicht die Gesamtnote „Überragend“. Diese Bewertung hat connect jetzt zum ersten Mal überhaupt für ein deutsches Mobilfunknetz vergeben. Besonders in den Bereichen Sprache und Daten konnte sich die Telekom im Vergleich zum Vorjahr noch mal steigern. Für den Test, der in Deutschland, Österreich und der Schweiz lief, haben die Testteams über 400.000 Datensamples und über 60.000 Sprachsamples ausgewertet. Knapp 100.000 Teilnehmer lieferten ihre Ergebnisse über Crowdsourcing ein.

„Wir sind sehr stolz, dass wir als erstes deutsches Mobilfunknetz die Note `Überragend` im connect Netztest bekommen haben. Ob LTE oder 5G, Sprache oder Daten, Speed oder Zuverlässigkeit – unser Netz ist vorne“, so Walter Goldenits, Technikchef der Telekom Deutschland. „Unser Einsatz zahlt sich aus. Wir investieren ins Netz und unsere Teams sind mit Herzblut dabei, um unseren Kundinnen und Kunden immer das beste Netz zu bieten und sie zu begeistern.“

Daten, Sprache und Crowdergebnisse

Die Tests in der wichtigen Kategorie „Daten“ machen fast die Hälfte des Gesamtergebnisses aus. Hier setzte sich die Telekom in allen Einzelszenarien souverän an die Spitze. Bei Drivetests und Walktests ebenso wie bei Messungen in der Stadt und auf dem Land. Auch entlang von Straßen und Bahnstrecken liegt das Netz der Telekom vorne. Neben den mobilen Datenanwendungen hat der Test auch die Sprachverbindungen unter die Lupe genommen. Connect bescheinigt: In allen geprüften Szenarien hat die Telekom die Nase vorn.

Die Crowd-Ergebnisse zeigen über Messungen von Kundinnen und Kunden, welche Leistungen tatsächlich ankommen. Auch hier ist die Telekom laut connect „Unangefochtener Erster“, deutlich sogar bei den aktiven Download-Messungen. Der durchschnittliche Datendurchsatz liegt mit 74,1 Mbit/s klar vor den Wettbewerbern.

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