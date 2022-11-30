T-Systems bietet externes Schlüsselmanagement für Daten von Kunden in der AWS Cloud

T-Systems bietet Kunden der AWS-Cloud seit heute ein externes Schlüsselmanagement an. Mit dem neuen Service autorisiert und verwaltet T-Systems im Namen seiner Kunden den Zugang zu den Daten. Die Geschäftskundentochter der Deutschen Telekom wird die Schlüssel in ihren Rechenzentren innerhalb der EU, also außerhalb der AWS-Infrastruktur erstellen und speichern. T-Systems ist AWS Premier Consulting und Security Competency Partner.

Das externe Schlüsselmanagement bietet Kunden eine zusätzliche Kontrolle über ihre Daten. Dies ist insbesondere für Unternehmen mit Sitz in der EU relevant, die mit sensiblen Daten in der Cloud umgehen. Die Verschlüsselungsalgorithmen werden auf moderner und zertifizierter Hardware erstellt und gespeichert. Diese befindet sich ausschließlich im Besitz der T-Systems und wird in den eigenen Rechenzentren gehostet.

T-Systems stellt die Ende-zu-Ende-Performance, Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der externen Schlüssel zu den Daten seiner Kunden in der AWS-Cloud sicher. Die Kunden haben die volle Kontrolle und Transparenz über die Erstellung, den Speicherort und die Verteilung der Schlüssel. Diese Prozesse sind nahtlos und können mit über 100 verschiedenen AWS-Diensten genutzt werden.

Die Lösung wurde mit einer ausgewählten Gruppe von Kunden getestet. "Die Ergebnisse dieser Tests waren positiv", erklärt Martin Hignett, Chief Technical Officer beim SaaS-Anbieter ITONICS. "Die External Key Management Lösung ermöglicht es uns, unsere Daten mit innerhalb der EU verwalteten Schlüsseln zu verschlüsseln, in Übereinstimmung mit Schrems II."

"Die External Key Management-Lösung unterstreicht das Engagement von T-Systems für hohe Compliance- und Datenschutzstandards in der europäischen Industrie und im öffentlichen Sektor", erklärt Telekom-Vorstand und T-Systems-Geschäftsführer Adel Al-Saleh. "Diese wertvolle Ergänzung unseres Cloud-Portfolios stärkt unsere Zusammenarbeit mit AWS und den Zugang unserer Kunden zu einer auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Multi-Cloud-Landschaft."

Mit dem External Key Management von T-Systems profitieren Kunden in der EU weiterhin von der Sicherheit, Schnelligkeit, Innovation und dem Leistungsumfang von AWS, verbunden mit der Gewissheit, dass Best Practices für den Datenschutz in der Cloud adäquat umgesetzt werden. Der Dienst ist eine neue Ergänzung zu Data Protection as a Managed Service, den T-Systems im März 2022 angekündigt hat.

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