Gigabit Region Stuttgart: Selbstgestecktes Jahresziel erreicht

In diesem Jahr hat die Telekom in der Gigabit Region Stuttgart die Voraussetzung dafür geschaffen, 100.000 Haushalte und Unternehmen neu an ihr Glasfasernetz anzuschließen. „Wir haben in der Region so viele Glasfaseranschlüsse gebaut wie alle Wettbewerber zusammen. Wir belassen es nicht bei Ankündigungen, sondern setzen um!“, bekräftigt Walter Goldenits, Technik-Chef der Telekom Deutschland. „Für das kommende Jahr behalten wir unser Ziel bei, 100.000 neue Glasfaseranschlüsse zu bauen. Glasfaser in der Gigabit Region ist Magenta!“ Damit können seit Beginn der Kooperation im Jahr 2019 aktuell 300.000 Haushalte und Unternehmen einen Glasfaseranschluss der Telekom buchen.

Zum Jahreswechsel übergibt Goldenits den Staffelstab an Abdurazak Mudesir. Als neuer Technikchef der Telekom Deutschland wird er künftig auch den Glasfaserausbau in der Gigabit Region Stuttgart weiter vorantreiben.

„Unser Ankerpartner Telekom ist der Haupttreiber im Glasfaserausbau in der Region Stuttgart. Seit dem Start der Kooperation im Jahr 2019 geht der Glasfaser-Zuwachs ganz überwiegend auf das Konto des Gigabitprogramms. Als einziges Unternehmen baut die Telekom derzeit ländliche und urbane Räume aus. Sie hat sich in der gesamten Region als verlässlicher Partner erwiesen und alle angekündigten Bauvorhaben umgesetzt. So konnten wir das schnellste Wachstum aller großen deutschen Wirtschaftsregionen erreichen. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem neuen Technikchef Abdurazak Mudesir ab dem nächsten Jahr“, sagt der Breitbandbeauftragte der Region und Geschäftsführer der Gigabit Region Stuttgart GmbH (GRS) Hans-Jürgen Bahde.

Fortschritte bei Kooperationen und im geförderten Ausbau

Die Telekom hat sich erfolgreich an Ausschreibungen zum geförderten Ausbau beteiligt. In den Landkreisen Ludwigsburg und Esslingen hat sich das Unternehmen mit seinem Ausbaukonzept durchgesetzt. Im Landkreis Ludwigsburg wird die Telekom bis Ende 2023 weitere 52 Schulen und ein Krankenhaus in 22 Kommunen mit Glasfaseranschlüssen ausstatten. Im Landkreis Esslingen verlegt die Telekom im kommenden Jahr Glasfaser in 17 Kommunen, um hochmoderne Internetanschlüsse für Schulen, Gewerbegebiete und bislang unterversorgte Haushalte zu schaffen.

Goldenits betont: „So profitieren Gebiete, die wir im Eigenausbau nicht wirtschaftlich erschließen könnten. Die Möglichkeit des geförderten Ausbaus bedeutet für die Kommunen, dass sie großflächig von der Qualität unserer Netze profitieren, und ‘Flickenteppiche‘ mit unterschiedlicher Versorgung für die Bürgerinnen und Bürger vermieden werden.“ Denn egal ob Eigenausbau, Kooperationen oder geförderter Ausbau: Die Qualität im Telekom-Netz kommt regelmäßig auch den Kundinnen und Kunden anderer Kommunikationsanbieter zugute. Diese Unternehmen haben Verträge mit der Telekom geschlossen, um das Netz für ihre Kunden zu nutzen.

Mit den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen und Sindelfingen sind in diesem Jahr zwei weitere Kooperationspartner in der Region neu hinzugekommen. Mit beiden Stadtwerken hat die Telekom langfristige Verträge geschlossen, um deren neue Glasfasernetze zu betreiben und zu vermarkten. Damit ist die Zahl der Glasfaser-Kooperationen in der Region auf fünf gestiegen. Die Gespräche mit weiteren Stadtwerken setzt die Telekom fort.

Mobilfunkversorgung weiter verbessert

Auch bei der Einführung des neuen 5G-Mobilfunkstandards hat die Telekom ein hohes Tempo vorgelegt: Von den derzeit 1.025 Mobilfunkstandorten in der Gigabit Region sind mehr als die Hälfte bereits mit 5G-Technik ausgestattet. Damit können rund 95 Prozent aller Haushalte in der Metropolregion superschnelle Mobilfunkverbindungen nutzen, um auch große Datenmengen mobil senden und empfangen zu können. Für die kommenden Jahre plant die Telekom über 250 Standorte neu zu errichten und an weiteren Bestandsstandorten die neueste Antennentechnik zu ergänzen, um mit der wachsenden Nachfrage Schritt zu halten. Bei der Umsetzung ist die Telekom jedoch auf die proaktive Unterstützung durch die Stadt bei der Standortsuche angewiesen.

Die Qualität des Telekom-Mobilfunknetzes haben führende Fachzeitschriften in ihren Tests in diesem Jahr erneut bestätigt (z. B. connect Heft 1/2023, Chip Heft 1/2023).

Kooperation von Deutscher Telekom und der Gigabit Region Stuttgart

Im Fokus des Gigabitprojekts steht der partnerschaftliche Ausbau des ultraschnellen Glasfasernetzes. An dem Ausbauprogramm beteiligen sich derzeit 175 Kommunen inklusive der Stadt Stuttgart sowie den fünf benachbarten Landkreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr. Bis zum Jahr 2025 sollen nicht nur 50 Prozent der Haushalte und alle Unternehmen, sondern auch die Schulen in der Region schnell ins Internet kommen. Bis 2030 sollen 90 Prozent aller Haushalte Zugang zu einem Glasfaseranschluss haben.

Die Rahmenvereinbarung mit der Telekom sieht zudem vor, ein leistungsstarkes 5G-Netz zügig aufzubauen. In deren Mobilfunknetz können bereits knapp 95 Prozent aller Haushalte 5G nutzen und über 99 Prozent der Bevölkerung 4G/LTE. In dem Ballungsraum leben rund 2,8 Millionen Menschen.

In der Region Stuttgart sind weitere Unternehmen im Glasfaserausbau aktiv.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil