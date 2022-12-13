MagentaTV startet exklusive Talkshow mit Verona Pooth.

Auch im neuen Jahr wartet MagentaTV wieder mit zahlreichen Highlights in der Megathek auf. Doch bereits vor Weihnachten gibt es ein brandneues Talk-Format: das MagentaTV Original „Verona Pooth – More than Talking“. Darin trifft Verona Pooth die Schwimm-Ikone Franziska van Almsick. Im Februar begibt sich dann Zwei-Sterne-Koch Tim Raue wieder auf kulinarische Expedition. In seiner Serie „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ lässt er sich diesmal von der Küche Kretas begeistern.

Im Fiction-Bereich dürfen sich MagentaTV Kund*innen ebenfalls auf hochkarätige Filme und Serien freuen. Dazu zählen die Deutschlandpremieren von „Das Geständnis der Frannie Langton“, ein mehrteiliges Kriminaldrama über Rassismus und Ausbeutung im 19. Jahrhundert, „Hotel Portofino“, eine britische Serie über das Lebensgefühl der Goldenen Zwanziger sowie „Señorita 89“, eine packende Thriller-Serie aus Mexiko. Außerdem kommt als exklusiver Streaming-Titel das mit zwei Oscars ausgezeichnete Drama„The Father“ mit Anthony Hopkins hinzu. Zudem zeigt MagentaTV „Der letzte Faust“ eine hochspannende Neuinterpretation von Johann Wolfgang von Goethes Klassiker „Faust“.

„Verona Pooth – More than Talking“: 1. Folge mit Franziska van Almsick

Verona Pooth ist Model und Moderatorin, Werbe-Ikone, Unternehmerin, Familienmensch und jetzt auch noch Gastgeberin sowie Co-Produzentin eines eigenen Talk-Formats: „Verona Pooth – More than Talking“. In jeder Ausgabe trifft die Gastgeberin besondere Menschen an besonderen Orten. Den Anfang macht Schwimmstar Franziska van Almsick. Die beiden sprechen über das Leben als Leistungssportlerin, über Mode, Männer, Kinder und Eitelkeit. Doch da der Titel Programm ist, wird viel mehr als nur geredet. Die Begegnung mit der Schwimmsport-Ikone findet nämlich nicht in einem anonymen Fernsehstudio statt, sondern in einer Umgebung, die perfekt zu der mehrfachen Welt- und Europameisterin passt: im traumhaft gestalteten Jugendstilbad von Darmstadt. Zum Finale der Sendung geht es dann ab ins Wasser. Verona Pooth und Franziska van Almsick messen sich im sportlichen Wettkampf – mit überraschendem Ausgang.

Das brandneue MagentaTV Original feiert seine Premiere bereits am 16. Dezember und ist exklusiv in der Megathek abrufbar.

„Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“: Kulinarisches Kreta

Ist das griechische Essen, das einem in Deutschland aufgetischt wird, wirklich authentisch? Wie echt ist eigentlich Gyros-Pita? Tim Raue will es genau wissen und reist auf die größte Insel im ionischen Meer: nach Kreta. Dass es dort neben der genannten Spezialität auch noch allerhand unbekanntes griechisches Streetfood zu entdecken gibt, beweist der Zwei-Sterne-Koch in dieser neuen Folge von „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“.

Die neue Doppelfolge des MagentaTV Originals ist ab 2. Februar exklusiv und ohne Aufpreis zu sehen.

„Das Geständnis der Frannie Langton“: Ergreifendes historisches Kriminaldrama

Die Miniserie „Das Geständnis der Frannie Langton” basiert auf dem gleichnamigen Debüt-Roman von Sara Collins. Ort der historischen Kriminalhandlung voller schillernder Opulenz ist London zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt steht die Sklavin Frannie (Karla-Simone Spence), die bislang auf einer Plantage auf Jamaika lebte. Ihr „Besitzer“ verschenkt sie nun an den berühmten Wissenschaftler George Benham (Stephen Campbell Moore) und dessen wunderschöne Gattin Marguerite (Sophie Cookson). Frannie reist zu ihren neuen Herren, die jenseits des Ozeans in der Hauptstadt des britischen Weltreichs in einem hochherrschaftlichen Anwesen wohnen. Sie soll dort als Dienstmädchen arbeiten. Doch als die Benhams eines Morgens ermordet aufgefunden werden, gerät Frannie sofort unter Verdacht: Sie soll das Paar getötet haben.

Frannie-Darstellerin Karla-Simone Spence wurde bereits 2020 bei den National Film Awards UK für ihre Rolle in „Blue Story“ in den Kategorien „Best Awards“, „Best Newcomer“ und „Best Supporting Actress“ nominiert.

Die Miniserie startet am 12. Februar exklusiv bei MagentaTV – jederzeit flexibel abrufbar in der Megathek.

„Hotel Portofino“: Neue Serie über die Goldenen Zwanziger

Die britische Serie „Hotel Portofino“ taucht ein in die flirrende Atmosphäre der 20er Jahre an der italienischen Rivera. In dem neuen Luxushotel des Ehepaars Bella (Natascha McElhone, „Halo“, „Californication“) und Cecil Ainsworth (Mark Umbers), ein zauberhafter Palazzo direkt an der Küste, steigen reiche britische Gäste für die Sommerfrische ab. Doch schon kurz nach der Eröffnung gibt es Probleme. Es fehlt an Geld und Personal und die Gäste wie die anspruchsvolle Lady Latchmere sind schwer zufrieden zu stellen. Doch auch die innerfamiliären Konflikte brodeln. Tochter Alice (Olivia Morris) leidet unter dem Verlust ihres Mannes, der im Krieg gefallen ist. Sohn Lucian (Oliver Dench), ist ebenfalls schwer traumatisiert aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt und verfolgt nun ganz eigene Pläne.

„Hotel Portofino“ bringt die Themen der 20er-Jahre des 20. Jahrhunderts auf den Punkt: Das Jahrzehnt ist geprägt von enormen Spannungsverhältnissen.

Kreiert und geschrieben wurde „Hotel Portofino“ im Herbst 2020 von Matt Baker. JP O‘Connel verfasste dazu eine Novelle, die im Dezember 2021 veröffentlicht wurde. Die sechs Episoden umfassende neue Serie ist ab 26. Januar exklusiv in der Megathek abrufbar.

„Señorita 89“: Packende Thriller-Serie made in Mexico

Die mexikanische Thriller-Serie „Señorita 89“ der oscarprämierten Produzenten Pablo und Juan de Dios Larraín sowie der Autorin und Regisseurin Lucía Puenzo erzählt eine dramatische Geschichte rund um die Miss-Mexiko-Wahl des Jahres 1989. Sie enthüllt Korruption, Ausbeutung und die Scheinwelt unrealistischer Schönheitsideale und flüchtigen Ruhms.

Die Deutschlandpremiere der von Freemantle produzierten, achtteiligen Serie ist ab 5. Februar in der Megathek zu sehen.

„The Father“: Oscargekröntes Meisterwerk mit Anthony Hopkins

Anne (Olivia Colman) ist in großer Sorge um ihren Vater Anthony (Anthony Hopkins). Er lehnt trotz seines hohen Alters jede Unterstützung ab und weigert sich, seine Londoner Wohnung zu verlassen. Obwohl ihn sein Gedächtnis immer häufiger im Stich lässt, ist er davon überzeugt, allein zurechtzukommen. Als Anne ihm eröffnet, dass sie zu ihrem neuen Freund nach Paris ziehen wird, ist er verwirrt. Wer ist dann der Fremde, der vorgibt, seit über zehn Jahren mit Anne verheiratet zu sein? Anthony versucht, die sich permanent verändernden Umstände zu begreifen und beginnt mehr und mehr zu zweifeln: an seinen Liebsten, an seinem Verstand und schließlich auch an seiner eigenen Wahrnehmung.

Die Oscar®-Preisträger Anthony Hopkins und Olivia Colman zeigen ein Schauspiel von beeindruckender Echtheit, das den Zuschauer unvermittelt in das Leben mit Demenz versetzt. “The Father“ gewann bei den BAFTAs und bei den Academy Awards in den Kategorien Bestes Adaptiertes Drehbuch und Bester Hauptdarsteller.

„The Father“ ist ab 1. Februar nur bei MagentaTV im Streaming verfügbar.

„Der letzte Faust“: Goethes Klassiker für das neue Jahrtausend

„The Last Faust“ ist eine Neuinterpretation von Goethes „Faust“. Philipp Humm versetzt die Tragödie ins Jahr 2059 und verlagert den Faustischen Pakt in eine von Technologie besessene Welt. Der Kunst-Spielfilm erzählt zwei parallele, ineinander verflochtene Handlungsstränge aus der Perspektive von Dr. Goodfellow (Steven Berkoff). Goodfellow ist CEO der größten Technologie-Firma der Welt. Ihm bleibt nur wenig Zeit, um den Untergang der Menschheit zu dokumentieren. Der erste Handlungsstrang folgt Goodfellows Vorgänger Dr. Faust (Martin Hancock), der einen Pakt mit dem teuflischen Hedge-Fonds-Manager Mephisto (Glyn Dilley) geschlossen hat. Der zweite Handlungsstrang folgt Fausts verhängnisvoller Liebesbeziehung mit dem 16-jährigen Gretchen (Yvi Mai) und sein blindes Verlangen nach der schönen Helena (Scarlett Mellish-Wilson).

Der 108-minütige Film wurde von Philipp Humm inszeniert und geschrieben. Er war früher Top-Manager bei diversen internationalen und namhaften Konzernen, heute arbeitet er als Künstler.

Ab 19. Januar ist „Der letzte Faust“ in der Megathek zu sehen – in der deutschsprachigen Fassung exklusiv nur bei MagentaTV.

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